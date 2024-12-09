Uber Eats併foodpanda案 結果明年3月下旬前出爐
2024/12/9 17:12（12/9 18:24 更新）
（中央社記者潘姿羽台北9日電）外界關注的外送平台結合案，公平會今天傍晚臨時召開記者會，宣布延長審議期間，審議結果最遲將於114年3月下旬出爐。
Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核，公平會於11月中旬正式受理結合案，審查時間為30個工作天，換算為今年12月19日，必要時可再延長60個工作天，時間落在明年3月。
兩大外送平台結合案受到外界高度矚目，勞動部日前明確表態，已經正式函文給公平會，表達反對併購案。（編輯：潘羿菁）1131209
延伸閱讀公平會延長審議外送平台結合案 將重估市占率反對Uber Eats併購foodpanda 外送員上街提4大訴求[影]公平會審併購案 Uber Eats：靜候結果盼3方有利Uber Eats與foodpanda外送併購案 勞動部發函公平會表達反對外送定價透明化 陳世凱：只訂上限、無下限外送員與消費者「眼神交流過多」被停權 工會質疑平台毫無審查
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。