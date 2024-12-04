反對兩大外送平台併購案 外送員上街提4大訴求

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（中央社記者江明晏台北4日電）針對外送平台Uber Eats併購foodPanda申請案，全國外送產業工會今天號召外送員，齊聚公平會前鳴笛抗議，訴求「三不一要」，不接受從寬審核、不要附帶條件通過、不要數位霸權壟斷、要產業專法。

Uber Eats承諾，續與工會討論權益提升方案，並向公平會提出具拘束力的承諾與附帶條件。

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今天號召逾200名外送員，聚集公平會前齊聲鳴笛陳情抗議，並向公平會遞出陳情書，提出「三不一要」訴求，強調不接受從寬審核、不要附帶條件通過、不要數位霸權壟斷、要產業專法，號召全國外送員、店家、消費者保障自身權益。

全國外送產業工會強調，從公平會過去審查結合案的行政慣例來看，若合併後市占率過高時，公平會均會否准結合案，如燁聯與唐榮、錢櫃與好樂迪和統一與維力等案；Uber Eats併購foodpanda，兩業者結合後市占率達8、9成，是過往案例前所未見情況，要求公平會全盤考慮周全，對併購案進行更嚴格的審查。

工會指出，公平會曾有過附條件或附負擔同意業者結合的案例，但即使未來公平會有權對違規業者開罰，但壟斷所造成的市場結構改變和影響難以恢復；壟斷業者濫用市場地位的行為，也無從透過罰款有效約束，且世界各國不曾看過有主管機關容許一家業者獨占外送平台市場的案例，要求公平會應確保市場競爭及公平性，切勿創造獨占巨獸，成為壟斷業者欺負台灣民眾的幫凶。

工會強調，據報章媒體所述，Uber Eats若併購foodpanda，未來全台近16萬外送員、10多萬合作商家和將近1500萬消費者的消費習慣、GPS定位、金流資訊、住址等個人資料，將全由Uber Eats一家公司掌握，應審慎考量數據安全，切勿置全民及國家資安保障於不顧。

此外，工會認為，外送員的勞動權益長期受Uber Eats的漠視，即便在勞動部於2019年已認定外送員與Uber Eats間為僱傭關係的情況下，Uber Eats仍拒絕提供外送員基本勞動權益保障，不僅多次單方面調降報酬、提高獎金門檻，嚴重影響外送員收入，更拒絕提供透明且公開的薪資計算標準，讓外送員難以預測收入，並核對薪資正確性，影響外送員勞動權益。

工會要求，政府機關應盡快確立外送平台主管機關、設立產業專法，落實外送員基本勞動權益保障，並同時顧及商家、消費者權益。

針對全國外送產業工會與反併購聯盟的抗議行動，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats承諾確保本交易案能為消費者、商家和外送員帶來比現況更好的正面結果，已準備好向台灣公平交易委員會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求為台灣帶來雙贏的結果。

她強調，Uber Eats持續與多方利害關係者良性互動，確保回應其關切的議題，包含這幾天將繼續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。

Uber Eats深信，台灣公平會將會進行公平且全面的審查，並充分考量合併對於產業發展和整體經濟機會可帶來的正面效益。（編輯：張良知）1131204