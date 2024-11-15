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Uber Eats與foodpanda結合案 公平會：審查期限12/19必要時延長

2024/11/15 12:28（11/15 13:10 更新）
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圖為多位外送員14日晚間在台北市大安區送餐。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北15日電）Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，外界高度關注外送平台結合案的審查進度。公平會主委李鎂今天表示，審查時間為30個工作天，換算為今年12月19日，必要時可再延長60個工作天，時間將落在明年3月。

公平會今天舉行公平交易委員會與巴拉圭共和國國家競爭委員會（CONACOM）關於競爭法適用協定簽約典禮，外界關注目前兩大外送平台結合案的審查狀況。

李鎂在活動後接受媒體聯訪時表示，根據法律規定，文件齊備後進入審查程序，外送平台結合案在11月8日齊備文件，目前正在審查中，審查時間為30個工作天，也就是12月19日，必要時可以再延長60個工作天，時間會落在明年3月。

至於公平會審查時間是否可能延長，李鎂指出，視資料彙整情形還有委員討論狀況而定，再看是否需要延長時間，若結合案有做出決定，一定向外界說明。

李鎂說，公平會收到申請案後，全國各地都有召開公聽會，也請勞動部、交通部等機關表示意見，立法院也陸續召開公聽會，公平會審酌都會參考相關利害關係人的意見。（編輯：張均懋）1131115

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