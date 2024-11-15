強化國際合作 公平會與巴拉圭簽署競爭法協定

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（中央社記者蘇思云台北15日電）公平會今天跟巴拉圭國家競爭委員會在台北簽署競爭法適用協定，由公平會主委李鎂與巴拉圭國家競爭委員會主委龔薩雷茲（Eduardo Gonzalez）代表簽字，盼強化雙方合作，這也是台灣跟第11個國家簽署競爭法合作文件。

李鎂致詞時表示，因應當前國際化的經濟局勢，競爭法執法必須具有國際性，公平會與各國主管機關簽署協定，是為了能夠透過競爭法上的合作關係，促進彼此的有效執法。對競爭法主管機關而言，強化執法交流與合作，是目前全球化與數位經濟趨勢下，面對各項挑戰的最佳途徑。

龔薩雷茲致詞時指出，很榮幸代表巴拉圭國家競爭委員會與公平會簽署此重要協定。巴拉圭與台灣不僅是友邦，也是兄弟之邦，兩國都致力於經濟發展、追求民主法治與自由，也重視競爭法的積極執法對整體經濟的正面助益。展望未來，盼藉由協定簽署，強化雙邊的合作關係。

這是台灣繼與澳洲、紐西蘭、法國、蒙古、加拿大、匈牙利、巴拿馬、史瓦帝尼、日本、印尼10國後，再度簽署的競爭法合作文件。協定內容共10條，重要條文包括雙方技術合作、通知、資訊請求、資訊保護及諮商等。

公平會指出，巴拉圭為台灣在南美洲的友邦，公平會與巴拉圭國家競爭委員會也同時為國際競爭網絡（International Competition Network,ICN）的成員，數年來透過共同參與ICN年會等會議，分享彼此對競爭法執法看法，也深知雙方應有進一步深化合作的必要。

經過駐巴拉圭大使館經濟參事處的居中協助下，雙方達成共識。適逢龔薩雷茲來台參加公平會所主辦的「2024年國際競爭網絡結合研討會」，完成兩機關競爭法適用協定的簽署。

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公平會進一步表示，此時簽署競爭法適用協定，不僅堅定了兩國共同的信念，認同建立一個自由公平開放的市場，對於保護消費者利益，以及促進經濟的安定與繁榮至關重要，同時象徵彼此將更緊密聯繫與合作。

媒體關注協定效益，李鎂在活動後接受媒體聯訪時表示，各國競爭機關在執法過程中可能會需要一些資料，公平會在法律範圍內可以提供必要資料。此外，未來台灣在爭取主辦國際活動時，簽過相關協定的國家也可以支持台灣。（編輯：楊蘭軒）1131115