公平會：企業併購成趨勢 將為競爭法執法帶來挑戰

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）全球科技快速發展，企業為了維繫競爭力，透過併購迅速壯大自身實力的情況可能愈來愈常見。公平會主委李鎂表示，全球化與數位經濟興起下，企業併購案大幅增加，競爭法執法機關要如何在市場創新與公平競爭之間取得平衡，成為重要課題。

公平交易委員會今天發布新聞稿指出，公平會與國際競爭網絡（International Competition Network,ICN）於11月13日至15日在台北晶華酒店共同舉辦2024年國際競爭網絡結合研討會（2024 ICN Merger Workshop），有美國、歐盟、英國、法國、德國、日本、韓國等來自世界40多國的競爭法主管機關官員，以及國內外律師、學者與專家等200多人與會。

公平會表示，ICN成立於2001年，由各國競爭法主管機關所組成，會員超過130國，是重要的競爭法國際組織。ICN每年針對競爭法核心議題包括結合、卡特爾（cartel，在台灣稱聯合行為）、濫用巿場力等議題，策劃舉辦研討會，目的是促進全球競爭法主管機關緊密交流與合作，共同因應數位經濟發展下的執法挑戰。

公平會在10年前，曾主辦過卡特爾研討會，今年再度爭取在台主辦權。李鎂在開幕致詞時指出，全球化與數位經濟興起下，企業為了整合資源、擴大規模以及降低成本，透過併購來壯大自己的實力，已成必然趨勢；企業結合案件大幅增加，特別是數位相關的產業，大型數位平台正藉由併購上、下游的製造業及服務業，進行產業鏈的整合，以降低成本、強化競爭力。

李鎂指出，這股結合趨勢將對競爭帶來風險，例如巿場結構過度結中於少數的企業，威脅巿場自由與公平競爭的可能，進而損害消費者權益，又如新創事業正待茁壯時，就被大型企業併購，因而減少巿場創新的機會。

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李鎂表示，面對結合可能產生的利弊，該如何權衡，主管機關的管制方法如何與時俱進，才能在促進產業創新的同時，也能兼顧自由和公平的競爭，成為各國競爭法機關討論焦點。

公平會表示，近年來，公平會積極參與國際事務，深化國際合作，今年在ICN結合工作小組聯席主席加拿大、歐盟、法國及模里西斯等競爭法主管機關的支持下，取得主辦2024年ICN結合研討會的機會，這也證明公平交易會執法成效受國際肯定。（編輯：潘羿菁）1131113