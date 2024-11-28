外送平台結合案 李鎂：公平會本於專業審慎處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北28日電）外界關注外送平台結合案的審查進度，多位立委今天質詢時，促請公平會重視勞工和消費者權利，不要做出違反社會期待的決定。公平會主委李鎂答詢說，公平會本於專業，會審慎處理各界關心的事情。

立法院經濟委員會今天審查公平交易委員會114年度預算暨反托拉斯基金，李鎂列席並備質詢。Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，立委質詢聚焦外送平台結合案的審查進度。

李鎂表示，公平會5月14日接案，11月8日文件才齊備，法定期限是12月19日之前要做出決定，必要時可再延長60個工作天。

國民黨立委王鴻薇質詢時表示，社會各界對於外送平台結合案高度關切，大家尊重公平會合議制，但也希望公平會重視勞工和消費者權利，不要做出違反社會期待的決定。

王鴻薇說，公平會正值換屆，4位委員任期將於明年1月底屆滿，她呼籲本屆公平會委員於12月19日之前能夠對於外送平台結合案做出准駁決定。她並提及，這次公平會人事案，大部分都被提名續任，也都有一定的專長，可是如果在外送平台結合案這個案子裡，違反社會期待和大家擔心的副作用，「新人事案我們就礙難同意」。

李鎂回應，公平會本於專業，審慎處理案件，也不會因為公平會新人事案而去做不同的考量。

對於王鴻薇追問，外送平台結合案，公平會可不可以在12月19日之前做出決定，會不會延長。李鎂表示，要不要延長必須經過公平會委員看了案情討論之後，覺得有沒有必要進一步了解的地方，所有的行政處分都要非常周延。李鎂答覆國民黨立委楊瓊瓔質詢時說，努力在儘快的時間處理。

民眾黨立委張啓楷質詢時呼籲，基於保障消費者、外送員、餐飲業者的權益，整體應該朝向訂立「外送平台專法」前進。

民進黨立委賴瑞隆質詢時說，他在質詢台上要公開呼籲公平會委員，做出人民可以接受的決定，希望公平會要了解人民的想法，與人民同在，不要脫離現實做出奇怪的決定。李鎂表示，公平會委員會審慎處理各界關心的事情。（編輯：張均懋）1131128