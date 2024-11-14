兩大外送平台結合案 Uber Eats：樂見公平會正式受理

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（中央社記者江明晏台北14日電）公平會正式啟動審核Uber Eat與foodpanda外送平台結合案，Uber Eats今天發布聲明強調，樂見公平會正式受理本交易案的申請，正仔細聆聽所有利害關係人的意見，並準備好提出具有拘束力的承諾，確保交易能將帶來正面效益。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。

根據公平會網站，公平會已正式受理Uber Technologies, Inc.與富胖達股份有限公司及帝力佛英雄商城股份有限公司的結合案。由於此案為社會高度矚目案件，且市占率極高，有壟斷可能，在正式受理之前，公平會、立委均召開多次公聽會，廣納各界建言。

公平會表示，考量2大外送平台結合將顯著改變市場結構，審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向。

Uber Eats發布聲明指出，Uber收購foodpanda台灣，會致力於整合這兩個平台，為台灣帶來實質且有價值的利益，包括為消費者提供更多的選擇和最好的價格，為商家帶來更多的訂單，而更多訂單也代表著外送合作夥伴將會有更多賺取收入的機會。

Uber Eats強調，非常樂見公平交易委員會正式受理本件交易案的申請，正仔細聆聽所有利害關係人的意見，並準備好提出具有拘束力的承諾，以進一步確保本件交易將能帶來正面效益，更有利於消費者、商家和外送合作夥伴目前的現況。

Uber Eats強調，期待持續開展有建設性的討論，並為台灣帶來雙贏的結果。（編輯：林克倫）1131114