Uber Eats：為台灣外送生態圈創造860億元產值

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（中央社記者江明晏台北29日電）Uber Eats委託調查指出，近12個月為包含外送員與商家合作夥伴，以及餐飲產業的外送生態圈創造總計新台幣860億元的經濟產值，也為使用Uber Eats的商家合作夥伴創造出額外155億元的營業額。

Uber Eats發布新聞稿表示，深耕台灣近8年，目前與超過8萬個商家合作外送，Uber Eats委託第3方國際性市調公司Public First進行調查，並於今天發布「Uber Eats平台經濟影響力報告」。

調查結果顯示，Uber Eats於近12個月（2023年10月至2024年9月）為包含外送員與商家合作夥伴，以及餐飲產業的外送生態圈創造總計860億元的經濟產值，也為使用Uber Eats的商家合作夥伴創造出額外155億元營業額，是他們無法透過其他管道取得的經濟機會。

此外，Uber Eats表示，為中小型商家帶來總計數千萬份訂單，助力商家拓展客源、提高營收。

根據報告調查顯示，在Uber Eats上每花費1元，就為在地商家、餐廳和供應商額外創造0.79元的經濟價值。近7成（69%）的商家合作夥伴表示，使用Uber Eats平台的最大好處是能夠接觸到更多顧客，吸引到超出實體店面周邊範圍，地理位置更遠的消費者，提升商家的曝光度，顯著增加營業額。

商家合作夥伴「樂檸漢堡」創辦人陳永中指出，開店初期發現單靠自身力量難以擴展客群，「僅憑實體店面，很難突破地理限制。」上線平台後，樂檸漢堡運用外送擴大知名度與拓展新客源，根據後台最新數據顯示，樂檸漢堡每個月透過Uber Eats觸及到的消費者中，新客即占約50%。

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由家庭經營的商家合作夥伴「師園鹽酥雞」表示，與Uber Eats合作的6年期間放心將推廣業務放在平台上，專注用好的食物取勝，「但同時要和1000名競爭對手較量，產品必須夠好，才能躋身手機螢幕上名列前茅的幾家餐廳之列」。

在外送與餐飲日益緊密結合的時代，外送平台使用數位科技已成為生活中不可或缺的創新科技。報告指出，超過6成（65%）的消費者表示，外送服務平台對他們的用餐體驗產生深遠的影響，遠遠超越其他創新科技。（編輯：張均懋）1131029