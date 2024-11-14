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Uber Eats擬併foodpanda 公平會正式受理

2024/11/14 21:01（11/14 21:10 更新）
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圖為高雄市鳳山區一家商家提供外送員接單送餐服務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）外界高度矚目的外送平台結合案，公平會正式啟動審核，未來將就市場集中度、結合後併購方訂價能力等4大面向審查。

根據公平會網站，公平會已正式受理Uber Technologies, Inc.與富胖達股份有限公司及帝力佛英雄商城股份有限公司的結合案。由於此案為社會高度矚目案件，且市占率極高，有壟斷可能，在正式受理之前，公平會、立委均召開多次公聽會，廣納各界建言。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會之前表示，根據109年的調查情況，2大外送平台結合可能導致市占逾8成，現在會依最新情況，重新調查市占率變化。

公平會表示，考量2大外送平台結合將顯著改變市場結構，審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向。

值得注意的是，勞動部長何佩珊先前已表達立場，勞動部正式函文給公平會，表達反對併購案。

至於審查時間，依公平法規定，參與結合事業在公平會受理申報後起算30個工作天內，不得進行結合，必要時，公平會得將審查期間再延長60個工作天。（編輯：林克倫）1131114

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#Uber Eats
#公平會
#何佩珊
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延伸閱讀
Uber Eats與foodpanda外送併購案 勞動部發函公平會表達反對公平會：Uber Eats、foodpanda結合後恐成獨占市場將被Uber併 foodpanda：訂單不減、外送員回穩交通部預告訂外送合理運價 否認最低運費60元
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