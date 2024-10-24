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外送定價透明化 陳世凱：只訂上限、無下限

2024/10/24 13:48（10/24 15:11 更新）
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交通部日前預告訂定外送平台機車運價準則，促外送運費定價透明化，公路局30日將邀相關單位討論。交通部長陳世凱24日赴立法院交通委員會報告備詢，休息時間接受媒體聯訪指出，外送運費將只訂上限、不會有下限。中央社記者吳家昇攝 113年10月24日
交通部日前預告訂定外送平台機車運價準則，促外送運費定價透明化，公路局30日將邀相關單位討論。交通部長陳世凱24日赴立法院交通委員會報告備詢，休息時間接受媒體聯訪指出，外送運費將只訂上限、不會有下限。中央社記者吳家昇攝 113年10月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部日前預告訂定外送平台機車運價準則，促外送運費定價透明化，公路局30日將邀相關單位討論。交通部長陳世凱今天接受媒體聯訪說，外送運費將只訂上限、不會有下限。

立法院交通委員會邀請交通部、勞動部、數發部、經濟部、衛福部報告「外送平台之整併、收費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」。

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陳世凱在休息時間接受媒體聯訪說，外送運費如果透明化，可保障商家、外送員和消費者，由交通部、地方政府、消費者代表（消基會）、外員工會及業者，由5方共同制定計價公式，且只會有上限，沒有下限，例如目前訂外送常使用的免運費優惠還是可繼續，也尊重業者的各種優惠。

根據交通部日前預告的「汽車運輸業客貨運運價準則」修正草案，外送的每車公里基本運價為每車公里合理成本乘以（1＋合理經營報酬率），每筆訂單的運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、 續程費，並可以加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。（編輯：陳政偉）1131024

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