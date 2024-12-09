Uber Eats併foodpanda案明年3/21前出爐 公平會將重估市占率

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天表示，此案結合後市場集中度增高、具有限制競爭疑慮，為社會關注的重大案件，決定延長審議，並將重新界定市場及估算市占率，結果最遲將於明年3月21日前出爐。

公平會表示，Uber Technologies, Inc.申報擬取得富胖達股份有限公司（foodpanda）及帝力佛英雄商城股份有限公司全部股份的事業結合案，Uber已於113年11月8日提出完整申報資料，依照公平交易法第11條第7項規定，自公平會受理申報資料之日起算30個工作日的審查期間內，也就是113年12月19日之前，不得為結合。

不過依法，公平會認為必要時，得延長審議期間最長60個工作目。公平會今天召開委員會議，決議延長Uber Eats及foodpanda結合案的審議期間60個工作日，即至遲至114年3月21日。

公平會副主委陳志民說明，公平會審議認為Uber Eats與foodpanda各有相當市占率，結合後市場集中度將增高、限制競爭疑慮更為顯著，必須進一步就「限制競爭不利益」及「整體經濟利益」進行經濟分析。

公平會之前表示，根據109年的調查情況，2大外送平台結合可能導致市占逾8成。陳志民今天指出，市占率涉及相關市場界定，此案會重新界定市場，估算最新的市占率數字，並非沿用先前的數據。

由於部分公平會委員任期將於明年1月屆滿，近日有立委表示，如果此案違反社會期待，恐影響新人事。陳志民對此表示，將依法審理。

媒體詢問，外送平台屬於新興商業模式，公平會是否參採各部會意見，陳志民回答，公平會先前已請各部會發表意見，而外送平台結合案與經濟部、勞動部、行政院消保處最為相關，因經濟部為餐廳主管機關，外送員權益攸關勞動部；另外，外送運費與交通部相關，平台則涉及數位發展部。

公平會進一步指出，雖依法可延長60個工作日，但實際作出決定的時間，會須視案件審查進度及公平會委員會議討論情形而定，此案會儘速作出決定。

至於12月4日全國外送產業工會等至公平會表達訴求一事，公平會表示，審查過程中，外送員工會團體、餐飲業者及消費者各方所提出的疑慮及意見，公平會均充分理解，並將納入結合審查的考量範圍。（編輯：楊蘭軒）1131209