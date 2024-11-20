建案不實廣告搶房貸荒商機 公平會首度開罰

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）上半年房市火熱，國銀房貸業務量逼近滿水位，導致部分銀行不收件，或是民眾必須排隊等撥款，有建商藉「房貸荒」打出不實廣告。公平會今天宣布，已針對建商宣稱銀行貸款額度及信託保證廣告不實開罰，這也是不實廣告的裁罰新案例。

公平會發布新聞稿指出，今天委員會議通過，陞禧建設開發有限公司銷售苗栗縣苗栗市「陞鎂園」建案時，於廣告刊載「已預留華南銀行貸款額度」、「華南銀行信託保證」，因與事實不符，就足以影響交易決定的商品內容做出虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣40萬元罰鍰。

公平會副主委陳志民表示，今年國銀承作房貸業務量暴增，加上央行對國銀進行道德勸說，籲請銀行進行自主管理不動產貸款總量改善計畫，加劇市場資金趨緊、貸款不易的現象，先前有立委具名檢舉此案，公平會隨即展開調查，並對此案開罰。

公平會表示，陞禧公司銷售陞鎂園建案，廣告讓人認為購買此案可獲得華南銀行預留的貸款及擔保信託保證，但調查發現，陞禧公司並沒有和華南銀行簽訂預留貸款額度或信託保證相關文件，因此，陞禧公司廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

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陳志民指出，這是公平會首次針對建商宣稱銀行貸款額度及信託保證廣告不實，進行裁罰的新案例，業者抓住消費者認為資金愈來愈緊的心態，進行不實廣告，公平會這次裁罰是展現態度，未來將持續觀察有無類似情況。

公平會提醒，建商刊載不動產廣告，要注意是否能確實提供相關內容，避免使用錯誤的廣告用語誤導消費者，否則會因廣告不實遭受處罰。（編輯：楊蘭軒）1131120