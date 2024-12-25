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社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
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UberEats主張密度經濟 公平會：短期不易實現難檢驗

2024/12/25 17:54
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）公平會今天委員會議決議禁止UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案，關鍵在於兩者合併後，市占率突破9成，將造成競爭傷害。僅管UberEats主張「密度經濟」，但公平會不領情，認為這樣的好處與利益不是非得透過結合才能實現。

外界高度關注的UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案，公平會今天委員會議決議，此結合對限制競爭的不利益遠大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

公平會副主委陳志民表示，UberEats與foodpanda結合後，市占率將突破9成，對市場競爭影響極大，雖然UberEats有提出相關條件，公平會認為依舊無法解決限制競爭的問題。

UberEats主張，結合後，外送平台可提高外送網路密度，透過實現「密度經濟」，提高配送效率，而且結合可擴大消費者與餐廳接觸範圍，讓消費者及餐廳節省使用2個平台的成本。

陳志民表示，對於上述主張，公平會有兩點看法，首先，難以檢驗真實性，且短期內很難實現。

第二，這樣的好處跟利益並非結合專屬利益，不需要結合也能夠實現。

陳志民強調，兩大外送平台若結合，雖然會有正面效果，但與其帶來的限制競爭不利益相當不成比例。

不過，有媒體詢問，foodpanda母公司Delivery Hero仍可能撤出台灣市場，進而對台灣外送平台市場的競爭秩序造成衝擊，公平會如何看待。

陳志民則說，公司是否撤出台灣，涉及單一事業的營運自由，公平會沒辦法介入，但若撤出後，造成市場高度集中，公平會將密切關注。（編輯：林淑媛）1131225

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