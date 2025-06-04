林昀儒赴中被戴紅領巾 陸委會：專業交流不應涉政治

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（中央社記者吳柏緯台北4日電）台灣桌球選手林昀儒近期備戰中國桌球超級聯賽，日前被球團安排帶著「紅領巾」與學童互動，引發熱議。陸委會表示，兩岸單純專業交流不應涉入統戰或政治安排。

針對台灣選手在不知情的情況下，意外被披上象徵「中國少年先鋒隊」的紅領巾及操作合唱統戰歌曲，並被陸方刻意大肆宣傳一事，陸委會下午發布新聞稿指出，兩岸單純專業交流不應涉入統戰或政治安排，並提醒民眾赴陸交流應避免掉入統戰陷阱等相關風險。

陸委會強調，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，兩岸交流應去政治化、去統戰化、及去風險化，但中共常藉各種交流場合操作統戰宣傳，使單純交流活動變質，這並無助於兩岸互動。

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陸委會指出，政府也要提醒民眾赴陸交流應該注意相關風險，尤其是有統戰、政治性活動安排，要提高警覺，避免參加。

對於未來兩岸體育交流，陸委會表示將協力各相關機關，全力避免體育專業交流活動被統戰化，以維護我方選手權益與國家尊嚴利益。（編輯：邱國強）1140604