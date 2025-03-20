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桃園學生穿解放軍迷彩服惹議 張廖萬堅：列為重點案件

2025/3/20 15:37（3/20 16:01 更新）
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桃園永豐高中國中部學生日前舉辦露營活動，被爆學生穿解放軍迷彩服。（中央社檔案照片）
桃園永豐高中國中部學生日前舉辦露營活動，被爆學生穿解放軍迷彩服。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北20日電）桃園永豐高中國中部學生日前舉辦露營活動，被爆學生穿解放軍迷彩服，民進黨立委陳秀寳要求教育部檢討。教育部次長張廖萬堅說，已發函桃園市政府教育局督導學校，「會把這個案件列為重點」。

立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案及運動產業發展條例部分條文修正草案。

對於桃園市立永豐高中國中部舉辦活動，學生穿著解放軍服，民進黨立委陳秀寳質詢時表示，對於負責辦理活動的學校及廠商，應更嚴格把關，目前國中露營活動有無訂定相關的要求。

張廖萬堅表示，這屬於地方權責，教育部沒有管到那麼細。

教育部國教署長彭富源說，國教署在3月17日第一時間函請桃園市政府確實了解，對地方政府未來持續監督管理、學校如何訂定相關活動設計，有跟各縣市溝通跟要求。

陳秀寳追問，有無相關的問責機制。

張廖萬堅指出，教育部會請桃園市政府教育局掌握後續狀況，負起督導學校的角色；如果有違反相關規定．依照相關法令，包括校長適任與否、處理上是否有無行政上的問題等，做一個問責，「會把這個案件列為重點」。

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此外，針對桃園市會稽國小校長在抖音上發表統戰言論，陳秀寶問，教育部是否有任何處理，中國不斷用各種方式侵擾台灣，不放棄武力犯台，不能在教育上這麼大意，這等於是在幫中國做認知作戰，且這位校長還是桃園足球協會理事，正好讓中共利用其人際網絡做為滲透管道，要求教育部審慎面對，全面檢討相關人員，不希望某些人利用特定體育團體當滲透管道，將運動及活動比賽染上統戰色彩，教育部、體育署要好好應對。

張廖萬堅表示，這個行為非常不妥，相關權責還是在桃園市政府，國教署也已聯繫校方。（編輯：林興盟）1140320

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