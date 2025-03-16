馬拉松獎座共軍步槍造型 國防部：將提醒相關事項

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）「鳳山跑3校越野馬拉松賽事」獎座為共軍95式步槍塑像惹議。指導單位國防部今天表示，歷年均以支援場地為主，未來將主動提醒相關事項；高雄市鳳山慢跑協會說，將主動連絡得獎者並替換獎盃。

「鳳山跑3校越野馬拉松賽事」上午登場，由國防部指導、民進黨立委許智傑服務處主辦。有網友在社群媒體臉書表示，該賽事獎盃竟是一把金色的中共解放軍制式95式突擊步槍塑像。

陸軍司令部上午回覆中央社提問表示，鳳山跑3校越野馬拉松活動，國防部所屬歷年均以支援場地為主；未來再支援類似活動，將主動提醒主辦單位注意相關事項，避免再有類似案件發生。

對於獎盃有統戰疑慮說法，高雄市鳳山慢跑協會發布聲明指出，協會以美觀為出發點，在軍方印象直接聯想就是步槍，故以步槍造型代替傳統獎盃造型，並未有其他特別用意。

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高雄市鳳山慢跑協會強調，確實造成跑者疑慮，有思緒未周詳之處會再檢討，並呼籲勿再肆意傳播不實指控，向「鳳山跑3校越野馬拉松賽事」貼標籤，抹煞所有承辦單位的用心。

高雄市鳳山慢跑協會說，後續已向廠商連絡，將主動連絡得獎者並替換獎盃，造成疑慮實屬抱歉，未來會再更加縝密籌備賽事，也感謝各界關心。（編輯：蘇志宗）1140316