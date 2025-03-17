桃市學生疑穿解放軍迷彩服惹議 廠商稱不一樣

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園永豐高中國中部在社群媒體張貼露營照片，前桃園市議員王浩宇批評學生疑穿解放軍迷彩服還涉比少年先鋒隊敬禮手勢。活動承辦商說，自行設計的迷彩服與解放軍不一樣。

王浩宇今天在臉書（Facebook）貼出學生照片與中國解放軍、少年先鋒隊圖片對比，並發文表示，桃園市永豐高中國中部最近進行一場隔宿露營活動，孩子們不但穿著中國人民解放軍的迷彩服受訓，還涉依照中共少年先鋒隊手勢敬禮，國民黨入主桃園市府後，「根本就是統戰教育進校園。」

他指出，制服還可以說是學校疏忽、敵我識別教育不足，但連敬禮方式都涉直接學習中共對國中小孩子的要求，「大家覺得算不算從教育開始進行統戰？未來解放軍來台灣，直接就有迷彩可以換穿？」

王浩宇呼籲桃園市政府教育局加油，永豐高中校長也應該說明，「這件事也太離譜了吧！教育工作者你們在幹嘛？」

目前這張照片已移除，永豐高中表示，學校日前辦理國中二年級學生隔宿露營，因漆彈射擊等山野教育活動會由旅行社提供迷彩服供學生換穿，以利學生活動也可增進團體向心力，校方也會關注服裝是否破損、尺寸是否合適。

永豐高中指出，近10餘年來，活動的迷彩服都是由旅行社提供，其他多數學校也是。至於迷彩服款式，目前並無相關規定。

活動中，永豐高中表示，各班會進行合照，為增加各班識別度及激發學生創意，避免合照千篇一律，各班會設計不同動作，原則上多以班級數字發想。因此照片中這個動作並非敬禮，也無任何具政治暗示性。

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桃園市政府教育局指出，將請學校日後在辦理各項活動服裝準備、拍照時手勢安排等細節上應更加留意，也會進一步督導、檢視委外廠商提供產品及服務，避免造成誤解情形再發生。

承辦活動的星拓國際旅行社有限公司向學校表示，迷彩服是廠商於2016年自行設計款式，再由大陸代工製造，在樣式及花紋紋路都與解放軍迷彩服不同，另在服裝設計細節上，例如上方口袋及中間鈕扣改用拉鏈，手袖及褲管收緊方式也有所差異。（編輯：戴光育）1140317