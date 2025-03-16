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跑三校馬拉松獎盃誤用中國槍造型 許智傑︰收回更換

2025/3/16 13:50（3/16 14:51 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）「2025鳳山跑三校越野馬拉松」今天起跑，但主辦單位頒發的步槍造型獎盃卻誤用中國槍枝造型；活動發起人、民進黨高雄立委許智傑致歉表示，因承辦單位疏失，已要求立即回收更換獎盃。

有參賽者在臉書（Facebook）發文表示，主辦單位頒給獲獎者的獎座，竟是一把金色中國步槍造型，此舉讓參賽者感到不解；發文一出，在網路引發議論。

對此，許智傑回應表示，針對今天上午舉行的「2025鳳山跑三校越野馬拉松」，因承辦單位疏失，使用非國軍槍枝造型製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾，向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。

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「2025鳳山跑三校越野馬拉松」之所以稱為「跑三校」，起因是活動賽程規劃涵蓋陸軍官校、步訓部、中正預校3間學校的校地範圍，所以被稱為「跑三校」；今年把賽事擴大到全馬42公里，涵蓋鳳山區、大寮區，軍事色彩成為特色。

鳳山跑三校活動今年吸引超過2500人報名參加，讓不少跑者重溫軍旅記憶；許智傑表示，未來會繼續舉辦，吸取跑者們回饋，把活動越辦越好。（編輯：陳仁華）1140316

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2025鳳山跑三校越野馬拉松16日登場，活動發起人、民進黨立委許智傑（前右3）與邱議瑩（前右4）等人出席。（許智傑辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月16日
2025鳳山跑三校越野馬拉松16日登場，活動發起人、民進黨立委許智傑（前右3）與邱議瑩（前右4）等人出席。（許智傑辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月16日
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