疑採購中國品牌無人機 中市府確認出產來源先停用

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市議員周永鴻今天指出，交通局使用疑似偽裝國際品牌的中國無人機，恐將取得的資料回傳中國。中市府表示，將先暫停使用並確認相關出產來源，降低個資外洩風險。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍台中市議員周永鴻指出，交通局目前有3台無人機，品牌都是Autel Robotics。交通工程科有1台型號為Evo II Pro，停管處則有2台Evo Lite+，以及4張飛手證照。

葉昭甫表示，交通工程使用無人機透過鳥瞰方式，從制高點看附近的車流狀況，或是監看停車場內場的停放狀況。

周永鴻說，民國109年，行政院因為資安考量，要求各級政府部門汰換包含無人機在內的中國製資通產品。他質疑，Autel Robotics偽裝為國際品牌，公司官網明確指出總部設在深圳、中資投入，該品牌在中國無人機線上商場也寫明其母公司為「深圳道通智能航空技術有限公司」。

周永鴻指出，因無人機中裝有木馬程式，恐將所取得數據回傳中國。交通局忽視相關風險，極可能讓台中的市民各種大數據及市政資料透過無人機直接傳到中國政府手上，應該儘速更換。

葉昭甫表示，初步詢問廠商確認為美國品牌，市府採購時曾要求不能是中國品牌，若追查結果為中國製造、中國品牌，日後將向廠商求償。目前有3台無人機，依規定不能使用就會汰換。

交通局透過文字稿補充，市府採購無人機均依照中央所訂定合約規範進行，對於議員指出有中資疑慮，將先暫停使用並再確認相關出產來源，若確認有中資背景將停用並更換，降低個資外洩風險。（編輯：謝雅竹）1130507