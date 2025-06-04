加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
首頁 / 運動

林昀儒赴中被安排戴紅領巾 體育署：勿藉機矮化台灣

2025/6/4 14:29（6/4 14:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣桌球一哥林昀儒。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣桌球一哥林昀儒近期備戰2025年中國桌球超級聯賽，然而賽前被球團安排帶著「紅領巾」與學童互動，引發熱議，體育署今天強調，勿藉機矮化台灣。

甫結束世界桌球錦標賽的台灣「沈默刺客」林昀儒，準備征戰2025年中國桌球超級聯賽，新球季將續披山東魏橋戰袍，與新科世錦賽男單冠軍王楚欽及梁靖崑等人再度聯手，期盼從中吸取經驗，並精進個人球技。

然而，在比賽還沒開打前，林昀儒隨隊參加公開活動，前往當地一所實驗小學與學童互動，甚至身上戴著「紅領巾」，疑似被安排參加統戰活動，照片一出在網路上引發引發議論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此事件，教育部體育署今天發聲明指出，體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾，兩岸體育交流應秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則，並呼籲勿藉機矮化台灣，才有助於兩岸良性互動。

同時，體育署表示力挺林昀儒征戰國際，在運動場上發揮所長，爭取佳績。（編輯：李亨山）1140604

延伸閱讀
林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙鍍銀 世界排名升至第4林昀儒高承睿桌球世錦賽男雙奪銀 賴總統讚展現卓越運動家風範體能訓練增強有成 林昀儒笑言變壯沒變Man
林昀儒
桌球世錦賽男雙奪銀返台 林昀儒高承睿盼持續提升林昀儒高承睿世錦賽摘銀 教練場邊激情鼓勵成焦點[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：