林昀儒赴中被安排戴紅領巾 體育署：勿藉機矮化台灣

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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣桌球一哥林昀儒近期備戰2025年中國桌球超級聯賽，然而賽前被球團安排帶著「紅領巾」與學童互動，引發熱議，體育署今天強調，勿藉機矮化台灣。

甫結束世界桌球錦標賽的台灣「沈默刺客」林昀儒，準備征戰2025年中國桌球超級聯賽，新球季將續披山東魏橋戰袍，與新科世錦賽男單冠軍王楚欽及梁靖崑等人再度聯手，期盼從中吸取經驗，並精進個人球技。

然而，在比賽還沒開打前，林昀儒隨隊參加公開活動，前往當地一所實驗小學與學童互動，甚至身上戴著「紅領巾」，疑似被安排參加統戰活動，照片一出在網路上引發引發議論。

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對此事件，教育部體育署今天發聲明指出，體育運動競賽及交流活動不應有政治因素的干擾，兩岸體育交流應秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則，並呼籲勿藉機矮化台灣，才有助於兩岸良性互動。

同時，體育署表示力挺林昀儒征戰國際，在運動場上發揮所長，爭取佳績。（編輯：李亨山）1140604