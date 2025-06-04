涉嫌走私有毒真菌入境 美檢起訴2名中國科學家

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國司法部今天表示，2名中國科學家涉嫌將一種有毒真菌走私到美國遭起訴，他們原本計劃在密西根大學實驗室進行研究。

美國密西根東區檢察官辦公室聲明指出，33歲的簡雲清（Yunqing Jian，音譯）和34歲的劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）被控共謀、走私、陳述不實及簽證詐欺。

簡雲清目前遭美國拘留，劉尊勇則去向不明。

美國司法部表示，這兩人共謀將名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美國；禾穀鐮刀菌會造成小麥、大麥、玉米和稻米的「赤黴病」（head blight）。

司法部稱，這種真菌在科學文獻中被歸類為「潛在的農業恐怖主義武器」，每年會造成數十億美元損失。

司法部指出，禾穀鐮刀菌會導致人類和牲畜嘔吐、肝損傷和生殖缺陷。

根據起訴書，簡雲清和她的男友劉尊勇曾在中國從事這種真菌研究。

司法部表示：「（劉尊勇）起初撒謊，但後來承認將禾穀鐮刀菌走私到美國…如此他可在女友簡雲清工作的密西根大學（University of Michigan）實驗室進行研究。」

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美國檢察官戈貢（Jerome Gorgon Jr）將走私這種真菌到美國描述為「國家安全」問題，並強調簡雲清是中國共產黨員。

戈貢說：「這兩名外國人已被起訴，他們涉嫌將被形容為『潛在農業恐怖主義武器』的一種真菌走私到美國核心地區，顯然意圖利用密西根大學實驗室來推進他們的計畫。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140604