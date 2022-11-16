FBI局長：中國偷竊美國資料遠超過其他國家總和

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）昨天在國會眾議院國土安全委員會作證時稱，中國竊取的美國商業和個人資料比所有其他國家加起來還要多。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，瑞伊與國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）以及國家反恐中心主任阿比札伊德（Christine Abizaid）一起，出席這場年度「全球威脅」（Worldwide Threats）聽證會並作證。

瑞伊表示：「中國範圍遼闊的駭客計畫是全世界規模最大，他們竊取的美國人個人和商業資料比其他任何國家的總和還多。」

瑞伊說，美國對中國app應用程式TikTok及其母公司字節跳動（Bytedance）感到擔憂，字節跳動一直受到美國監管機構審查。聯邦貿易委員會（FTC）負責人曾表示，這個app應予以禁止。

瑞伊在回答田納西州眾議員哈希巴格（Diana Harshbarger）的詢問時稱：「我要說的是我們確實有國家安全顧慮，包括中國政府有可能用來控制對數以百萬計用戶收集資料或控制推薦演算法，若他們選擇這麼做，這可用來操作影響，或控制數百萬設備上的軟體，讓他們有機會在戰術上破壞這些個人設備。」

瑞伊說：「因此，對於實際正在發生的情況和已經發生的情況，存在許多擔憂。」他說，中國法律要求企業與政府共享資料，而在中國資料如何共享也存在疑問。

馬約卡斯也提到對中國的擔憂。他說：「中國正在利用其技術，使全球競爭環境朝有利於它的方向傾斜。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111116