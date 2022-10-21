美司法部阻中國「獵狐行動」 7嫌脅迫居民返中遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國今天對7名中國人提出刑事起訴，指控他們參與「獵狐行動」，對1名美國居民和他的家人進行監視和騷擾，替中國政府脅迫這名居民返回中國。

路透社報導，紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦地區法院今天公開這份8項罪名起訴書，是美國司法部針對中國「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）的最新案件。

遭起訴7人是紐約州羅斯林（Roslyn）的55歲男子安全忠（Quanzhong An，音譯）、他34歲的女兒安光陽（Guangyang An，音譯）；其他5人仍在中國，分別為彭天（Tian Peng，音譯）、陳成華（Chenghua Chen，音譯）、明春德（Chunde Ming，音譯）、侯學新（Xuexin Hou，音譯）和袁偉東（Weidong Yuan，音譯）。

主要被告安全忠和安光陽今天上午被捕，其他被告仍在逃。美國和中國之間並未簽署引渡條約。

根據起訴書，安全忠遭控奉中國省級紀律檢查委員會之命行事，騷擾並恐嚇1名住在美國的中國男子和他的兒子，起訴書中僅以「無名氏1號」和「無名氏2號」來指稱這名中國男子和他兒子。

被告涉嫌強迫這家人的1名親戚從中國飛到美國，企圖勸誘這名中國男子返回中國。

根據起訴書，這名親戚2018年9月在餐廳和這名中國男子的兒子見面，並解釋說他被中國政府強迫到美國以執行計畫。當局計劃將前100大逃犯遣返回國，據說包括這名中國男子。

這家人受騷擾的其他例子，包括收到威脅信，其中1封內容警告「回來自首是唯一的出路」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國政府也在紐約州法院對這對父子提告，宣稱這名父親竊取中國雇主金錢，他的兒子則從中非法獲利。

美國聯邦調查局（FBI）紐約分局助理局長德里斯科（Michael J. Driscoll）表示：「此案受害者試圖逃離威權政府，離開原本的生活和家庭，以在這裡尋求更好的生活。這個政府派特務來到美國，以騷擾、威脅及強迫方式逼他們回到中華人民共和國。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1111021