中國男子謀竊美航太公司商業機密 被判入獄20年

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美國司法部表示，1名中國男子去年因密謀竊取美國多家航空航太公司的商業機密被定罪。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國司法部表示，1名中國男子去年因密謀竊取美國多家航空航太公司的商業機密被定罪，辛辛那提（Cincinnati）聯邦法院今天判處這名男子20年有期徒刑。

聯邦陪審團2021年11月認定中國間諜徐延軍（Xu Yanjun，音譯）所涉密謀和企圖從事經濟間諜活動、竊取商業機密等罪名有罪。

現年42歲的徐延軍被控為中國國家安全部情報官，經美國聯邦調查局（FBI）調查後，2018年在比利時被捕，接著引渡至美國，是美國首次將中國情報人員自第3國引渡。

檢方先前求刑25年以嚇阻類似行為，但徐延軍的律師稍早在法院文件中主張，這已超過其他這類犯罪者所受處罰。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）聲明說：「今天的判刑顯示這些罪行的嚴重性，以及司法部調查追究中國政府或任何外國勢力威脅我國經濟與國家安全的決心。」

據稱徐延軍於2013年至2018年期間，以化名和幌子公司鎖定多家美國航空航太企業，包括奇異公司（General Electric Co.）旗下的奇異航空（GE Aviation）。

中國駐華府大使館未回應路透社關於判刑的提問。中國外交部去年認定徐延軍所受指控「純屬虛構」。

美國官員表示，中國政府對美國經濟和國安構成最大的長期威脅，並發起前所未見的行動，想方設法要竊取美國企業和研究人員的重要技術。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）說，FBI每天約展開兩件與中國有關的新反間諜案件。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111117