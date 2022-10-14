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美國以國安為由 擬禁止華為中興在美銷售新設備

2022/10/14 11:20（10/14 11:43 更新）
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美國當局將以國家安全為由，禁止批准美國新的通訊設備採用來自中國科技公司華為和中興的產品。圖為華為門市。（中新社）　
美國當局將以國家安全為由，禁止批准美國新的通訊設備採用來自中國科技公司華為和中興的產品。圖為華為門市。（中新社）　
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）根據美國聯邦傳播委員會（FCC）的文件，當局將以國家安全為由，禁止批准美國新的通訊設備採用來自中國科技公司華為和中興的產品。

路透社報導，FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）上週將禁令提議分發給其他3名委員，以供最終批准時參考。根據提議，這些公司若未經授權，將無法在美國銷售新設備。

羅森沃賽爾今天在聲明中說：「聯邦傳播委員會仍致力於保護國家安全，確保不可靠的通訊設備在美國境內不被授權使用，這項工作將會持續不懈。」

聯邦傳播委員會面臨11月中旬國會採取行動的最後期限。

2021年6月，聯邦傳播委員會投票推進計畫，禁止批准美國電信網絡使用華為和中興通訊等被視為國安威脅的中國企業設備。

2021年3月，聯邦傳播委員會根據2019年頒布、目的在保護美國電信網路的法律，將5家中企列入國安威脅清單，包括華為、中興通訊、海能達、海康威視及浙江大華技術。

今年聯邦傳播委員會將俄國卡巴斯基實驗室（AO Kaspersky Lab）、中國電信美洲公司（China Telecom Americas）、中國移動國際（美國）有限公司、太平洋網路（Pacific Networks Corp）和中國聯通美洲公司，列入對美國國家安全構成威脅的黑名單。

聯邦傳播委員會委員卡爾（Brendan Carr）2021年曾表示，自2018年以來，聯邦傳播委員會已批准來自華為的3000多項申請。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111014

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