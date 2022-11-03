國安威脅抽象 美各州鄉鎮基層仍買進中製資訊設備

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儘管美國聯邦機構已禁止向華為、中興通訊等中企採購產品，但許多州甚至更基層的地方政府因不受聯邦法令所限，仍在購買、裝備中製設備。圖為華為門市。（中新社）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）儘管美國國安部門警告諸如華為、中興通訊等中國企業的產品易淪為諜報與駭客入侵管道，但許多州甚至更基層的地方政府因不受聯邦法令所限，仍在購買、裝備中製設備。

美國新聞網站Axios報導，2018年以來聯邦機構已禁止向華為、中興通訊（ZTE）、海康威視、大華和海能達等中企採購產品。但各州與地方所轄機構可不受聯邦層級禁令拘束，以致各州與更基層的地方機關仍在購買及使用前述中企的設備。

據喬治城大學「安全與新興科技中心」（Center for Security and Emerging Technology,CSET）10月底發布的一份報告顯示，只有佛羅里達、喬治亞、路易斯安那、佛蒙特與德克薩斯這5州有以國安為由制訂限制此類設備採購的措施。

報告指出，2015至2021年期間，至少1681個州級和更基層地方機關購買前述5家中國公司相關的設備和服務，這段期間採購的設備和服務總價約4500萬美元（約新台幣14.5億）。公立學校及大學校院佔3/4，但不乏監獄、公立醫院和大眾交通系統也有購買。

雖然自2018年以來採購數量有所下降，但合著報告的CSET研究分析師柯瑞根（Jack Corrigan）表示，2021 年仍有超過600次採購，也沒有這類採購今後有停止的跡象。

這份報告檢閱公共採購記錄，發現採購面向廣泛，包括智慧手機、監控攝影機和網路設備。

不過美國聯邦傳播委員會（FCC）已準備以國家安全為由，禁止再有新的通訊設備採用華為和中興通訊的產品。

儘管禁令不採回溯，相關中企仍得以繼續銷售FCC以前批准過的產品，然而需要FCC新核准的最新型號或設備都將被禁；FCC的禁令將適用在各州與基層單位。

FCC確定將禁止銷售用於公共安全的錄影監控設備。

華郵集團旗下「外交政策」（Foreign Policy）雜誌網站報導，雖然各州和基層地方政府遇不到與五角大廈相同的風險，但仍應認真看待外國科技潛藏的威脅。

地方政府負責著各種公共服務，也大量參與一些關鍵的基礎設施例如水資源管理和交通運輸。即使州和地方網絡不是主要目標，外國或駭客也可以將這些用於侵入其他關鍵系統的跳板。（譯者：陳亦偉）1111103