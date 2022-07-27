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德國擬令電信商換掉中國廠商設備 防堵俄握天然氣軟肋情況重演

2022/7/27 19:08（7/27 19:39 更新）
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圖為德國柏林市中心一間華為售後服務中心。（中新社）
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（中央社記者林育立柏林27日專電）德國對中國電信設備的依賴程度不亞於對俄國天然氣，受到俄烏戰爭的刺激，德國政府正考慮強制電信業者換掉華為等中國廠商的設備。

德國「商報」（Handelsblatt）25日報導，俄羅斯出兵烏克蘭，刺激德國重新評估與獨裁國家合作的風險，看到俄國動不動拿天然氣供應敲詐歐洲，德國擔心中國也把電信設備的軟體更新當成施壓的工具，影響網路通信的正常運作。

報導引述內政部文件指出，德國政府正考慮以危害公共秩序和安全為由，依法下令電信業者換掉「不值得信任廠商」的產品，即便使用中的設備也不例外。

近年來，西方國家高度重視中國電信大廠華為的安全風險。德國國會在去年4月通過新版的通訊安全法，在有國安風險或廠商受外國政府控制的情況下，賦予政府強制電信商禁用、或拆除已安裝設備的權利。

德國政壇也支持政府重新評估華為的安全性。隸屬執政聯盟的綠黨黨團副主席馮諾茲（Konstantin von Notz）表示，鑑於當前歐洲天然氣供應吃緊的慘況，不論是能源或電信基礎設施，應該沒有人敢在經濟上受制於有帝國主義傾向的獨裁國家，讓自己這麼輕易被敲詐。

不過，據專精電信領域的丹麥「史傳德顧問公司」（Strand Consult）估計，德國5G設備對華為的依賴程度約60%，4G更高達65%，而且華為與諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等其它製造商的產品不一定相容。

如果政府確定下令換掉華為，德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等德國電信業者將付出很高的代價，5G的建設進度也將因此拖延。（編輯：韋樞）1110727

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