金融時報：華為中芯可能協助俄國規避制裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）美國日前公布制裁俄羅斯，包括限制一系列美製產品和以美國技術製成的外國產品出口到俄羅斯。金融時報引述分析，本身已被美國制裁的中國公司，如華為及中芯國際可能會幫助俄國規避制裁。

美國24日公布的制裁措施，迫使以美國技術製成的外國產品企業，必須向美申請許可，才能出貨給俄羅斯。

英國金融時報今天報導，這種制裁方式也是美國對與中國華為往來企業，實施類似的限制，成效卓著。美國希望切斷俄國半數高科技產品進口，打擊俄國支撐軍事的能力。

台積電及英特爾（Intel）等全球電腦晶片業巨頭已表示會停止向俄羅斯出貨。

但報導引述俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）副教授魯金（Artyom Lukin）分析指出，雖然這些限制措施超出美國國境，但一些本身被美國制裁的中國公司，可能會幫助俄羅斯規避這些出口限制。

他指出，現在幾乎可以肯定華為的競爭對方，如瑞典電信業者愛立信（Ericsson）會退出俄羅斯市場，以及停止與俄國有關5G設備的合作，令華為有空間壟斷俄國電訊設備市場，中國便有可能可以百分百控制俄國的科技產品供應。

報導又指，美國限制晶片出口到俄羅斯，同樣可能會令中國最大晶片代工製造商中芯國際，有機會填補這個供應上的真空。

中芯國際因被指與中共解放軍有關係，2020年被美國列入黑名單，禁止取得美國供應商的先進製造設備。不過，中芯仍可採購較舊式的科技繼續發展。

報導引述一名美國拜登政府高級官員表示，不相信中國會幫助俄羅斯規避美國的制裁，而且中國目前半導體產品生產只占全球供應約16%，單靠中國無法滿足俄國軍方全部所需，特別是與半導體有關的產品。

紐約時報中文網今天報導，中國企業是否加入制裁俄國也處於兩難。彼得森國際經濟研究所高級研究員馬永哲（Martin Chorzempa）表示，規避美國制裁措施的中國企業，或將面臨美國不斷升級的懲罰措施，包括刑事和民事處罰。

他說，這些企業可能被切斷與美國技術和金融體系的聯繫，就像中興和華為被禁止接受美國技術出口，部分原因是這兩家公司規避美國對伊朗的制裁。

但馬永哲表示，中國有一項法律，是對遵守美國等國家治外法權制裁的企業施加懲罰，這可能令中國企業舉步維艱。如果不遵守美國的規定，它們會在美國遇到麻煩；如果不遵守中國的規定，它們也可能在中國面臨處罰。

報導又引述分析指出，繼續向俄羅斯提供貸款的中國國有銀行，也可能面臨風險。雖然中國的主要銀行似乎已開始撤回對俄羅斯的投資，但中國仍可能選擇讓規模較小的國有銀行支持俄羅斯，這些銀行沒有太多需要使用美元的國際業務。

彭博26日報導，至少中國工商銀行（ICBC）和中國銀行這兩家大型國有銀行，限制了有關俄羅斯大宗商品的貿易融資。不過，這可能只是暫時性措施。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110227