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華為淡出台灣市場？關閉服務維修中心

2023/2/10 15:05
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（中央社記者江明晏台北10日電）華為傳淡出台灣市場，台灣總代理訊崴技術宣布，3月12日起將關閉台北三創及台中文心秀泰服務（維修）中心，但訊崴強調，用戶維修可預約到府服務或至授權門市，消費權益不受影響。

中國手機大廠華為（Huawei）近年受美國制裁衝擊，加上原廠把手機內建地區標為「中國台灣」遭到國家通訊傳播委員會（NCC）禁售，導致華為近幾年在台重心轉往穿戴裝置和筆電領域，在台灣手機市場已多年沒有端出新品。

華為近日在官方臉書（Facebook）粉絲團宣布，台北三創及台中文心秀泰服務中心將營運至3月12日止，等於全面關閉客戶服務中心；不少網友留言詢問華為是否淡出或是退出台灣市場。

華為台灣總代理訊崴技術對此說明，因維修策略調整，關閉的是主要功能為維修的服務中心，而品牌門市據點目前則有台北三創、台中文心秀泰、高雄夢時代3家品牌店。

訊崴指出，華為品牌將提供消費者完整產品保固服務，消費者權益不受影響，若有維修需求可致電客服預約到府服務，或至聯強直營服務中心以及全台授權服務店大師修及燦坤門市。

針對消費者的疑慮，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，品牌相當重視消費者的權益，未來品牌將持續引進更多元的科技新品，消費者可在華為品牌店、順發3C、燦坤及電商官網找到適合的產品。（編輯：楊蘭軒）1120210

#華為技術
#台灣
#訊崴
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