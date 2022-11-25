川普、疫情及戰爭 外媒分析美如何將華為趕出歐洲

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）中國電信巨擘華為一步步趕走西方說客、縮減歐洲業務，暫時擱置成為全球領頭羊的雄心。受到美國近年來的施壓，華為正將重心轉回中國市場，在歐洲僅聚焦於少數幾個國家。

歐洲新聞網站Politico.eu刊登一篇以「華府如何將華為趕出歐洲」為題的專文，採訪了20多位華為現任和前任員工及策略顧問，內文指出華為這樣做的原因與公司的商業潛力無關，畢竟華為仍能以低於競爭對手的成本提供尖端技術，這一切其實都跟政治有關。

在美國施壓下，華為漸漸退出歐洲市場，將重心轉回中國市場，並把在歐洲的剩餘注意力集中在少數幾個國家，包括德國和西班牙，還有匈牙利，這些國家仍願意接受這一家在西方被廣泛視為具安全風險的公司。

一名華為人員表示：「這不再是一家靠著全球化而行的公司。這是一間靠著國內市場保命的公司。」這位人員和專文採訪的其他大多數華為員工一樣，以不具名方式暢所欲言描述公司的困境。

華為創辦人任正非7月在公司深圳總部對高階主管的談話中概述華為困境，他列出公司在過去3年面臨三大挑戰：來自華府的敵意、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的攪局，以及俄羅斯入侵烏克蘭，這打亂了全球供應鏈，並使歐洲對於過度依賴中國等國家的疑慮加深。

任正非在談話中說：「我們在2019年面臨的環境與現今不同，不要以為我們會有更光明的未來。」

他還提到：「我們以前有一個全球化的理想，努力為全人類服務。我們今天的理想是什麼？生存！」

●華為對全球化心死的時刻

隨著公司在西方進入休眠狀態，幾年前才聘用的西方高階管理人員開始被華為邊緣化或趕走，以反制美國對華為事業的攻勢。

一名在歐洲工作的華為人員說：「以前會聽西方人的意見，但現在不是這樣…沒有人在聽了。」

華為官方在經過授權的採訪中表示，人員來來去去，離職很正常，人員流動的公司不只有華為。但公司其他人員私下承認，離職潮反映了2021年9月開始的劇變。

當時擔任華為財務長的孟晚舟回到公司深圳總部，在此之前，她於加拿大度過近3年時間，面臨可能被引渡到美國的命運，美方指控她涉嫌犯下共謀銀行欺詐和電匯欺詐等罪。

一名人員說道：「孟晚舟下飛機的那一刻，就是華為對全球化心死的時刻。」

孟晚舟是任正非的女兒，不僅被視為接班人，在華為與華府之間的法律和公共關係之戰中也扮演要角。從加拿大回到中國後，她不僅擔任副董事長，還引發公司高層改組。

華為也重新調整在歐洲的業務，計劃把整個歐洲大陸整合為一個營運區域，總部設在德國杜塞道夫（Dusseldorf）。

華為目前將歐洲大陸分為兩個市場：西歐，從杜塞道夫營運；以及東歐和北歐地區，高階主管派駐波蘭首都華沙。

●川普效應

由於擔心中國建造的電信基礎設施構成嚴重的安全和間諜風險，華府的政治逆風吹向了華為。

這些逆風於美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政期間開始刮起，但在川普（Donald Trump）當上總統後達到颶風強度。到了2019年，華為受到美國制裁，孟晚舟也在加拿大等待美國尋求引渡的結果。

為因應地緣政治風暴，華為出高薪從西方國家延攬高層主管，還組成一支包含有前西方記者和政治人物的強大團隊，可以直通法國總統府和英國首相辦公室，起初這項策略似乎奏效。

到了2020年初，華為似乎熬過了美國呼籲全面封殺的浪潮。當年1月28日時任英國首相強生（Boris Johnson) 替華為建設英國部分5G基礎設施開了綠燈。

就在一天後，歐洲聯盟（EU）提出一項計畫，以擺脫對中國供應商的過度依賴，但對華為的門還沒關上，讓華為得以遊說各國政府保留其技術的市場准入。

之後疫情來臨，川普在2020年5月擴大反中力道，對華為實施新制裁，基本上切斷了他們的半導體供應。到了7月，強生完全改變方向，宣布英國5G網路必須移除所有華為設備。

2020年和2021年，法國、瑞典、羅馬尼亞、波羅的海國家、比利時和丹麥等歐洲國家政府，不是在國內5G網路的關鍵部分禁止使用華為設備，就是要求業者在中期階段停止使用華為設備。

華為的智慧型手機業務，一度有望在歐洲挑戰蘋果（Apple）和三星（Samsung），後來也被美國制裁壓垮，使得華為的裝置無法使用谷歌（Google）作業系統Android。

●疫情、俄烏戰爭打亂局勢

這些挫折令人痛苦，但還不算致命。隨著川普競選連任失敗和歐洲疫情趨緩，似乎給華為提供了反攻的機會。

2021年初，華為在布魯塞爾的說客依然樂觀認為，歐洲對低成本、快速5G部署的渴望，將戰勝安全疑慮，他們甚至在歐洲議會（European Parliament）安排會議來遊說。

這些會議在2月24日被取消，也就是俄國展開全面入侵烏克蘭的那一天。對於歐洲許多人來說，關於華為的利弊得失衡量在一夕之間產生變化，不僅意識到依賴俄國天然氣的問題，同時也思考依賴俄國天然氣或中國電信基礎設施，兩者哪個比較糟糕。

美國在現任總統拜登（Joe Biden）的領導下，對華為的施壓有增無減。

在疫情前，公司定期在深圳總部接待歐洲政界人士、記者和商界領袖，但在疫情後，中國的清零政策讓這一切成為不可能。

華為先前也是西班牙年度全球行動通訊大會（MWC）和瑞士世界經濟論壇（WEF）主要贊助商，但後來受疫情影響，不是因為活動取消而沒得參與，就是在中國清零政策下，公司人員無法離開中國。種種困境影響公司的遊說力道，進而影響市占率。

業界分析人士認為，華為於德國和西班牙等大型市場仍有一定的市占，但在許多地方，當局祭出措施迫使業者逐步淘汰或至少未來數年大幅限制採用「高風險供應商」設備，這對華為無疑形成壓力。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府近來也對中國科技採取更為嚴謹的立場。

專文末段寫道，華為當然沒有完全放棄歐洲市場，依然在歐洲大陸尋找對他們友好的國家。而在如何與中國和俄羅斯打交道方面，匈牙利愈來愈跟歐盟其他國家背道而馳，華為也因此傾向與匈牙利發展關係。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1111125