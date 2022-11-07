中國華為在歐美頻碰壁 轉向非洲攻城掠地

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中國電信巨擘華為在歐美國家發展碰壁，據外媒報導，華為已轉向非洲地區佈局。（中央社檔案照片）

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（中央社台北7日電）中國電信巨擘華為因與軍方關係密切被歐美圍堵發展受挫，如今轉向非洲攻城掠地且頗有斬獲，非洲多國甚至同時引進華為和其他國家的設備建置5G，以規避歐美的制裁。

華為與總部位於突尼斯的阿拉伯信息通信技術組織（AICTO）日前在泰國首都曼谷聯合舉辦，主題標榜「5G點亮數字非洲」的首屆非洲5G峰會。

華為北部非洲運營商業務部部長侯巍致閉幕詞指出，全球第3波5G市場非洲，將在2023年全面開啟5G時代，華為將擴展在當地的投入。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，華為雖因西方國家基於安全顧慮，以致在北半球的發展遭逢歐美國家的挑戰，但華為建置的大規模資訊與通訊科技基礎設施早已遍及非洲。

於此同時，非洲當地的電信業者大手筆投資中國的電信設備和基礎設施，北京更是不時在非洲大撒幣，打造包括資料中心、光纖電纜與雲端服務等ICT設施。

就在上月底，又有兩家位於非州南非與肯亞的行動通訊業者，啟用華為主導的5G網路。2019年，南非行動數據網路運營商Rain成為非洲首個使用華為設備，布局商用5G網路的業者。

之後規模大於Rain的南非半官方有線及無線通訊運營商Telkom也跟進。

至於在肯亞，當地最大行動電訊公司撒法利電信（Safaricom），運用華為與芬蘭諾基亞（Nokia）建置的基礎設施，成為東非最先啟動商用5G高速網路服務的通訊業者。

規避歐美制裁和迴避歐美稱別使用中國科技的多次呼籲，對於非洲的各家通信商而言，比照撒法利電信引進多家業者的作法，堪稱可行之道。

南非另家通信業者Vodacom是英國伏德風（Vodafone）的子公司，網路供應商也是諾基亞和華為，而總部在南非約翰尼斯堡的跨國電信公司MTN，則是使用的瑞典易利信（Ericsson）和華為及中興通訊的技術。

甚至非洲各國政府並未禁止當地電信業者使用華為的技術。

2019年，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）曾暗示，南非將選擇華為架設5G網路，同時暗批美國。

他說：「因為他們（西方）被超越了，他們如今必須得懲罰那家公司（華為），並拿它當作與中國鬥爭的棋子，我們要5G而且我們知道哪裡能弄得到5G。」拉瑪佛沙的觀點也獲得非洲電信業者力挺。

法國電信巨賈Orange執行長李察（Stephane Richard）說：「在非洲，我們與中國業者的合作益增，並非因我們喜歡中國，而是我們跟華為具有良好的業務往來。」Orange在非洲的規模僅次於MTN。

李察去年在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC）期間告訴路透社：「他們（華為）持續在非洲投資，然而歐洲業者依然猶豫不決。」

肯亞電信分析師萬永逸（Peter Wanyonyi）表示，美國與歐洲警告非洲與其他開發中國家別使用華為，根本無關安全及諜影幢幢，都是地緣政治的權力爭奪與保護主義，還有就是西方害怕中國崛起。

他說，歐美企業主宰南半球與非洲逾200年，在西方的眼中，華為與其他獨占鰲頭的中企對他們構成威脅。

位於加拿大的顧問公司「創新未來中心」（Centre for Innovating the Future）合夥創辦人普拉卡希（Anil Prakash）表示，西方國家的抵制使華為意識到，若干國家是「禁區」，他們最賺錢的業務如5G，從印度到日本及英國都被封鎖禁止。

他說，如今華為致力於拓展非州與中東等甚少遭受西方國家支配的市場。

普拉卡希表示：「這個世界不再猶如往昔數十年間的開放又無障礙…在當前這個世界的新規範中，華為的營運無法比照以往美國國際商業機器公司（IBM）與通用電氣（GE）那般暢行無阻。」

他說，美中之間的角力揭示非洲的新地位，因「非洲各國寧願把各自的國家利益置於首要，好比肯亞，即使美國不樂見，肯亞照樣向華為採購，非洲寧可忽視美國的這種態度，促使華為更著力於非洲大陸」。

儘管非洲國家青睞華為，但這家中國電信巨賈在非洲大陸的紀錄並非沒有瑕疵。

2018年法國「世界報」（Le Monde）報導，華為疑似私下監看總部位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的非洲聯盟（African Union）系統資料，雖然華為矢口否認。

隔年美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）披露，華為協助烏干達與尚比亞政府監控政敵，華為同樣矢口否認並表示抗議。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1111107