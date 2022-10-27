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華為受美制裁打擊後回穩 Q3營收年增6.5%

2022/10/27 20:16
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（中央社深圳27日綜合外電報導）中國電信設備巨擘華為今天公布，第3季寫下連續2季營收小幅增加，歸功於資訊通訊科技基礎設施業務穩定成長。反映華為經歷美國制裁重創一度強大的手機業務後，逐漸站穩腳步。

華為公布，今年前3季營收較去年同期減少2.2%，由人民幣4558億元降至4458億元（約新台幣1兆9615億元）。但相較於華為去年前3季營收較前一年同期銳減32%，顯示跌勢緩和許多。

一名華為發言人告訴法新社：「我們的裝置業務受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與全球經濟走下坡影響。」

而根據路透社計算，華為單單今年第3季營收為人民幣1442億元（約新台幣6345億元），較去年同期成長6.5%。

但路透社也計算出，華為今年前3季獲利較去年同期大跌42.45%，降至人民幣267億5000萬元。一名華為發言人表示，這歸咎於華為在研發與新業務領域進行投資。

華為輪值董事長徐直軍在聲明中表示，華為「整體表現符合預期」，「我們的裝置業務縮減速度持續放緩，而我們的資訊通訊科技（ICT）基礎設施業務則維持穩定成長」。

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美國2019年將華為列入一份出口黑名單，禁止華為在未獲華府核准下向美國企業採購零件和技術，造成華為的手機業務大受打擊。華為當年在中國手機市場占有率高達42%，如今淪為落後對手的小業者，甚至不如自身2020年分割出售的平價手機副牌榮耀。

華為目前正在努力發展較不依賴美國技術的其他業務，例如智慧汽車零件、能源效率系統和雲端服務。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111027

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