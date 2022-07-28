更多編輯台推薦新聞：
馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
季風低壓帶靠近水氣逐日增 8/1起各地防較大雨勢
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300
首頁 / 國際

防華為攔截軍事資訊 美戰略司令部籲更新核武系統

2022/7/28 17:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美軍戰略司令部司令李察今天表示，美國須持續現代化核武指揮與控制系統，以對抗設在核武飛彈基地附近通訊基地台內部外國公司設備可能進行的情報偵蒐行動。

路透社曾報導，美國商務部（Commerce Department）正調查中國電信設備製造商華為對國家安全構成的威脅，因為外界擔心華為的設施可能攔截有關核武飛彈基地的敏感資訊，並回傳至北京。李察（Charles Richard）被問及此事時發表了上述評論。

消息人士告訴路透社，商務部在拜登（Joe Biden）去年初上任後不久啟動這項先前未公開的調查，因他擴充實施一項2019年5月的行政命令，賦予商務部調查權。2019年那項行政命令鑒於美國資訊和通訊技術與服務供應鏈面臨威脅，宣告國家進入緊急狀態，拜登簽署行政命令進一步因應持續的國家緊急狀態。

李察告訴記者：「我們很清楚我們的核武指揮與控制系統可能面臨的種種威脅。這不是什麼新鮮事，對吧？」

他說：「我對這套系統很有信心，但我認為你們說的那些威脅並非不會有變動，我們也將繼續現代化我們的核武指揮與控制系統，使其得以超脫那些威脅。」

李察並未指名華為，而華為發言人並未回應置評請求。

雖然華盛頓當局幾乎沒有公開任何證據，華為仍長期遭到美國政府指控可能監控美國用戶。華為則否認上述指控。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：林治平）1110728

華為
CNN：FBI調查斷定華為設備恐截斷美核武通訊
李察
文化部長李永得參訪法國參議院 暢談台灣議題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民主黨放下歧見 拜登健保與氣候開支法案大復活