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鑑於中俄友好 德杜伊斯堡叫停與華為合作
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鑑於中俄友好 德杜伊斯堡叫停與華為合作

2022/11/11 02:40
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（中央社記者林育立柏林10日專電）鑑於北京與莫斯科的友好關係，德國的「中國城」杜伊斯堡決定叫停與華為的合作。

位於德國西部的杜伊斯堡（Duisburg）是歐洲最大的內陸港，鄰近機場、公路和鐵路網，可說是歐陸重要的物流樞紐。

杜伊斯堡看好中國帶來的商機，近年自封為「德國的中國城」，積極推動中國的「一帶一路」，中國國家主席習近平2014年曾為此造訪；2017年起，杜伊斯堡並與中國電信大廠華為攜手推動智慧城市計畫。

不過，杜伊斯堡與中國的關係正面臨考驗。杜伊斯堡市一名發言人向德國「商務日報」（Handelsblatt）證實，由於「當前俄羅斯與中國的關係」，暫時中止與華為的合作，等待德國聯邦政府和歐盟的評估後，再重新決定是否與華為合作。

杜伊斯堡與華為的合作10月到期後就沒有續約，杜伊斯堡發言人還說，過去幾年雙方的合作並沒有誕生具體計畫，疫情期間交流幾乎中斷。

在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，中俄領導人曾聲明「友好沒有止境，合作沒有禁區」，北京對發動戰爭的俄羅斯態度模稜兩可，讓歐洲各國普遍感到失望。

中國變得更專制和封閉，也刺激歐洲重新評估對中關係；德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前才表示，鑑於中國政治體制在過去幾年發生巨大改變，德國正擬定新的中國戰略。

一般預料，德國將在這份明年初公布的重要外交文件，表達對中國的強硬立場。（編輯：楊昭彥）1111111

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