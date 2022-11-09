蕭茲返德後中資反被擋 中：勿以國安搞保護主義

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（中央社記者邱國強北京9日電）針對德國總理蕭茲訪中後，即傳出中企收購德國晶片廠案恐遭德方阻止，中國外交部發言人趙立堅今天說，德國等國家應為中企正常經營提供公平環境，勿以國家安全為由搞保護主義。

由於蕭茲（Olaf Scholz）4日才率領德企高管訪問團訪問中國，但他回國後3天就傳出中企收購德國晶片廠很可能受阻，使蕭茲訪中之行再度受到議論，並出現各種揣測。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，趙立堅在回答相關提問時，作上述表示。

趙立堅首先表示，「我不了解你提到的具體情況」。但他接著說，中國政府一直鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則，在「遵守當地法律基礎上」在海外開展「互利共贏的投資合作」。

他說，「包括德國在內的各國」應為中國企業的「正常經營」，提供「公平、開放、非歧視」的市場環境，不要把正常的經貿合作政治化，更不要以「國家安全」為由搞保護主義。

路透社報導，蕭茲4日才結束訪中行程，總部在德國多特蒙德（Dortmund）的晶片廠Elmos7日即表示，德國政府很可能會阻止中資企業收購Elmos。

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報導指出，德國經濟部已在審查Elmos晶片廠出售給瑞典晶片廠Silex的交易案。Silex是中國賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。此前，德國經濟部原本已向各方表示，「這筆交易很可能會獲得批准」。

德國商務日報（Handelsblatt）更早前報導，德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」（Office for the Protection of the Constitution）反對這項收購案，理由是中國掌控關鍵產能後將足以對德國施壓。（編輯：張淑伶）1111109