德國政府有條件允中資入股漢堡港 股權低於25%

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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國總理蕭茲不贊成直接否決中國航運巨頭中國遠洋運輸公司入股德國第一大港漢堡的貨櫃碼頭，德國聯合政府今天同意中遠海運取得「比計劃中較小」的不到25%股權。

法新社報導，德國經濟部在聲明中指出，蕭茲（Olaf Scholz）內閣達成妥協，同意中國國有企業中國遠洋運輸公司將可收購經營漢堡港（Hamburg）的漢堡港口與物流公司（HHLA）持有的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭「低於25%」股權。

聲明稱：「部分禁止原因在於存在對公共秩序和安全的威脅。」

中國遠洋運輸公司原本計劃買下托勒奧特貨櫃碼頭35%股權。如果本週沒有達成妥協解決方案，交易將自動生效。

至關重要基礎設施可能落入外資手中，引發關切。業務量居歐洲第3的托勒奧特貨櫃碼頭何去何從，在蕭茲的聯合政府內部也引發爭論。

前漢堡巿長蕭茲支持這項交易案，一再強調對中國堅實貿易關係的重要性。他定於下週訪問中國，將成為自從2019年11月以來首位訪中的歐洲聯盟領袖。

不過執政聯盟夥伴綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）以安全風險為由，傾向否決本案。

過度依賴俄羅斯能源而蒙受嚴重衝擊後，許多德國人也擔心經濟上會太依賴中國。包括經濟、國防和外交部在內的6個部會都反對本案。

消息人士告訴法新社，歐洲聯盟執行委員會（EC）也對本案持保留態度。

經濟部指出，同意降低出售持股比例至24.9%，從而使得中國遠洋運輸公司沒有投票權，「將此一收購縮減為純粹財務參與」。

儘管如此，綠黨國會議員、國會歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）仍認為，對收購案亮綠燈是錯誤決定。

他告訴馮克媒體集團（Funke Mediengruppe）：「蕭茲所謂本案純粹是商業計畫的主張，很不幸地令人聯想起他針對俄羅斯和北溪天然氣管線（Nord Stream）的說法。這種態度充其量就是天真，我們對中國迫切地必須抱持務實觀點。」

北京現在對這項交易的進展表示歡迎，斥反對聲浪為「炒作」。

中國外交部發言人汪文斌今天說：「合作是互惠互利的，我們希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111026