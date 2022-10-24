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歐元區經濟低迷加劇 德國瀕臨衰退

2022/10/24 19:55
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）今天所發布一項備受關注的調查顯示，歐元區經濟活動在10月進一步大減，而歐盟最大經濟體德國看似正走向衰退。

法新社報導，通貨膨脹飆升和能源價格走高衝擊歐洲，10月標普全球（S&P Global）歐元區綜合採購經理人指數（PMI）從1個月前的48.1降至47。1。該指數若低於50，表明經濟收縮。

歐元區19國在第4季可能出現收縮，但德國的狀況更糟，PMI從9月的45.7 降至44.1。這是自COVID-19疫情爆發德國企業首次停工以來最低的數值。

標普全球市場情報經濟副總監史密斯（Phil Smith）稱，這項資料更增添歐元區最大經濟體德國即將衰退的跡象。

調查顯示，德國製造業和服務業萎縮速度都在加快，儘管這尚未轉化為職位的減少。德國企業對未來一年的前景「深感悲觀」。

歐盟第二大經濟體法國經濟則停滯不前，PMI指數50，9月為51.2。法國受通膨上升的衝擊較歐洲其他國家小，但物價上漲仍對消費者造成壓力，導致工廠訂單嚴重下降。

整個歐元區PMI指數表明，工廠產出連續第5個月下降，降幅為疫情最嚴重時期以來未見。

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在需求疲弱的背景下，供應堵塞和短缺的情況有所緩解。儘管投入需求（input demand）下滑，但能源費用不斷上漲和工資壓力使成本居高不下。

標普全球首席商業經濟專家威廉森（Chris Williamson）表示，整個歐元區範圍的衰退「看似愈來愈不可避免」。「該地區的能源危機仍是主要問題，也使經濟活動受拖累，尤其是能源密集型產業。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111024

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