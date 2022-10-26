馬克宏接待蕭茲盼化解歧見 會後卻不同框開記者會

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天午宴款待德國總理蕭茲，兩位領袖盼縮小在能源與防衛議題上的歧見，活絡歐洲聯盟兩大關鍵搭檔的關係。但表定計畫不包括聯合記者會，透露出對會談期待有限。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）今天在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）庭院步出黑色賓士座車後，與馬克宏（Emmanuel Macron）握手，兩人都笑容可掬，不過蕭茲在馬克宏試圖用手臂摟住他時，似乎側身躲開。

蕭茲去年12月就任後不到3個月，俄羅斯入侵烏克蘭，促使德法在戰爭壓力及其連鎖效應下做出危機決策，雙方對彼此怒氣沖沖。

德國將支出多達2000億歐元（約新台幣6兆4500億元）來補貼飆漲的天然氣價格，又拒絕考慮讓全歐盟設定能源價格上限，惹怒法國和其他歐洲國家。

考量到德國計劃使用美國製裝備，與北大西洋公約組織（NATO）其他盟國打造共同飛彈防禦系統，法國此刻也認為要在國防採購合作上取得承諾，將困難重重。

兩國聯合開發新戰機與戰車的長期計畫也遭到大型軍火公司冷落，戰事爆發後情況進一步惡化。

巴黎與柏林當局最近延後例行性聯合內閣會議，兩國歧見之深顯露無遺。而這原本會是蕭茲就任總理後首場聯合會議。

法國總統府公布的安排顯示，雙方並不準備召開聯合記者會，明顯透露出對今天的會談期待有限。法國總統府聲明表示：「兩位領袖將繼續討論國防、經濟、能源議題，期能加強法德合作。」

德法過去經常扮演歐盟27個成員國間的斡旋角色。現在這兩個歐盟最大、人口最多經濟體的分歧來得不是時候。

除了俄國入侵烏克蘭以及隨之而來的能源體系大亂，西方與中國的關係也日益緊張，外界還擔憂孤立主義勢力可能在華府重新掌權。

對於如何調整歐盟，使其更靈活應對新挑戰，以及在歐盟接納新成員國的速度上，德法看法也都不同。

法國前外長德維勒班（Dominique de Villepin）在法國公共電台（France Inter Radio）上警告：「值此歷史關頭，歐洲豈能不團結、不強大。而這得從富有成效的法德對話開始。」（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1111026