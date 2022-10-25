德議員：讓中資入股漢堡港是錯誤決定

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（中央社記者黃雅詩台北25日電） 德國國會議員海特（Peter Heidt）今天表示，德國總理擬同意中資入股漢堡港，「我覺得這是錯誤決定」，他和許多跨黨派德國議員都反對，德正研擬新版對中貿易策略，盼降低對中經濟依賴，「在此之前德政府應等獲得共識，再決定哪些基礎建設可賣給中國。」

海特率領德國國會人權委員會訪團在德國在台協會舉行記者會，成員包括社民黨議員恩格哈特（Heike Engelhardt）、納赫鮑爾（Derya Türk-Nachbaur）、基督教民主聯盟議員布朗德（Michael Brand）、布羅德塞爾（Carsten Brodesser）、綠黨議員米亞托維奇（Boris Mijatovic）。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）打算在11月3、4日訪問中國前夕，同意中資入股第一大港漢堡，此舉在德國國內掀起反彈聲浪。

海特說，他是自由民主黨黨員，他注意到德國政府想將漢堡港部份股份賣給中國企業，雖可能採取降低出售股份比例的折衷方案，但他仍覺得這是錯誤決定。

海特表示，俄烏戰爭後世界秩序改變，需採取新戰略，德國應遏止中國影響，而非讓中國影響力更擴大，德國應審慎跟中國來往，減少對中國的經濟依賴，才是正確要走的路。

海特表示，德國在討論新版的對中貿易策略，在出爐之前，德國聯合政府應達到一致意見，才能決定哪些基礎建設可以賣給中國，他所屬的自民黨內很多人都和他一樣持反對立場，社民黨、綠黨內也有很多人持類似觀點。

布朗德表示，他知道德國有6個部門都反對把漢堡港股份賣給中國，若屈服於政治壓力是很糟糕的，從俄烏戰爭，歐洲學到對俄羅斯天然氣過度依賴的教訓，因此應降低對中國的經濟依賴性，他也認為在新版對中貿易戰略出爐前，德政府不應貿然決定漢堡港出售案。

海特表示，此次來訪聚焦議題之一是威權與民主對抗，中共20大之後，中共總書記習近平變得更獨裁，可看出中國對於對話沒有任何興趣，只想擴張實力。

海特表示，台灣在各方面都面對中國威嚇，德台都面對假新聞問題，因此他認為應從各方面擴大台德合作關係，例如台德應簽署自由貿易協定、投資保護協定等，這雖跟歐盟整體有關係，但德國可以幫忙。

海特表示，台德也可推動司法互助協定，他們雖非執政者，但從國會議員立場仍可跟德國政府做出建議，全面加深德台關係。

布朗德表示，他2016年開始被禁止前往中國，因為他支持新疆維吾爾等人權議題，他認為德國國會議員訪台很正常，若因此另一國要發動軍事演習，那才是不正常的，台灣並非挑釁中國，只是在繼續走自由民主之路。（編輯：翟思嘉）1111025