看懂美國再祭技術出口管制影響 重擊中國AI與超級電腦發展

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國拜登政府料將宣布新措施，限制中國企業取得可用於高效能運算的技術。這是美方最新且強力的相關舉措，用於阻止北京藉美國技術升級超級電腦與AI人工智慧。

「紐約時報」引述多名知情人士透露，新措施最快可能本週宣布，將是拜登政府為阻止中國取得先進半導體技術而採取的一些最重要步驟。新措施將以川普時代打擊中國電信巨擘華為的規定為基礎，禁止世界各地的企業把使用美國技術、機器或軟體的產品賣到中國。

據兩名知情人士說法，多家中國企業、政府研究實驗室和其他實體料將面臨與華為類似的限制措施。實際上，任何公司使用美國製造的技術，都將被禁止出售產品給政府鎖定的中國實體。目前尚不清楚哪些中國企業和實驗室會受到影響。

美國擴大實施所謂「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule），不過是華府限制措施計畫的一環。這項規定是將美國管轄擴大至所有採用美國軟體或科技製造的產品，即便這些產品是在海外由與美國沒有其他關係的外國企業所製造。美方預計也想管制賣給中國國內半導體產業的尖端美製機具。

知情人士說，華府也打算限制將美國製造的微晶片出售給中國最強大的超級運算和數據中心計畫。此舉最終可能會讓主要學術機構和阿里巴巴、騰訊等網路公司無法獲得所需零部件打造領先的數據中心和超級電腦。

在超級電腦效能隨著時間而提升之際，這樣的限制可能會嚴重阻礙中國開發強大的數值計算技術能力，而此技術是許多領域創新的基石，包括生物科學、人工智慧和飛彈工程等。路透社先前報導，拜登政府計劃限制晶片和晶片製造工具出口。

多名熟悉相關討論的人士透露，拜登政府也在準備發出行政命令，允許政府以國家安全風險為由審視美國企業的海外投資，並且考慮其他可能用於對付中國晶片製造大廠長江存儲（YMTC）的措施。

紐約智庫亞洲協會（Asia Society）長期研究中國議題的學者夏偉（Orville Schell）表示，美國政府一直在推動將美國和中國有關半導體和半導體技術的供應鏈脫鉤，因為它們的重要性不僅在於國家經濟，也攸關武器系統和其他軍事應用。

夏偉表示過去一、兩個月，美國官方不光對最小型、最尖端技術的半導體，也愈來愈關注製造中階半導體的中國企業。這是因為這些較舊型晶片仍是武器中的關鍵部分，美方不希望中國晶片製造商利用來自美國或盟國的技術製造晶片，也不希望中國企業成為全球供應商。

夏偉說美方擴大關切面向極為顯著，還說長江存儲是這類公司的一個典型例子。

紐時認為新措施若推出，也將會是美國迄今打擊中國超級電腦和數據中心市場蓬勃發展的最強力舉措。

中國許多大學、國營企業和網際網路公司使用具有多種能力的超級電腦，當中大多用於分析道路交通、管理社群網絡或預測天氣等重要但平常的任務，但中國也會用超級電腦強化針對如維吾爾人等少數民族的侵入性監控系統，也會用超級電腦模擬核爆威力並設計可以避開美國防禦的下一代武器。

由於諸多這類使用美國技術、設備而賣到中國的產品是在海外或他國製造，讓美國政府相關規範有洞可鑽，因而川普政府與拜登政府轉為動用「外國直接產品規定」堵住漏洞。

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拜登政府上月已就一些銷往中國和俄羅斯的精密電腦晶片祭出新限制措施，聚焦在輝達（Nvidia）和超微（Advanced Micro Devices）等矽谷公司出售的高端圖形處理器（GPU）晶片。這類產品最初用於電玩，現成為用於訓練人工智慧演算法大型電腦中重要一環。

歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）負責中國事務的資深副總裁崔歐洛（Paul Triolo）表示，此舉或許是美國政府就中國取得美國技術一事祭出規範和出口管制的最強力表態，且時值中共第20次全國代表大會預定本月16日召開之際，時機敏感。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111004