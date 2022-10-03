中國自製C919客機年底交付 挑戰業界龍頭仍須10年

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（中央社台北3日電）中國商飛公司自行研發的C919大型客機預計在今年底交付，被視為挑戰波音、空中巴士的有力競爭者。然而分析認為，中國至少還需10年才能對兩個業界龍頭造成實際的威脅。

據路透社、英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國民用航空局9月29日向中國商飛發放了C919飛機型號合格證，取得這份證明後，象徵C919取得進入中國民用航空市場的「通行證」。

15年磨一劍的C919也被視為中國國產大型客機的希望，報導引述新華社指出，中共總書記習近平於9月30日在北京人民大會堂會接見C919的研發團隊，稱這支團隊是「棟樑與人民的英雄」。同時要求整個項目要「充分發揮新型舉國體制優勢，堅持安全第一、質量第一」，並且在關鍵核心技術攻關上取得更大突破。

報導提到，依照中國商飛的計畫，首架C919將於今年底前交付，第一個客戶是東方航空。目前共有28家客戶，累計訂單達到815架。

C919競爭對手設定為波音B737和空中巴士A320等機型，這項開發計畫也被市場視為中國商飛有意挑戰這兩家產業巨頭的地位。

然而分析認為，中國商飛要對於兩者構成實際威脅，至少還需要10年。

報導引述分析師指出，C919離進軍國際市場還有一段距離，其中的關鍵是必須取得美國或歐洲的適航認證。

據報導，歐洲航空安全局（EASA）於2017年就已經受理C919的型號合格證申請；目前尚不清楚美國航空管理局 （FAA）是否受理，但在此之前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，進度緩慢。

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EASA或FAA的適航認證受到全球認可，獲得其中之一便代表獲得進入全球市場的門票。如果C919順利取得，將奠定了中國國產飛機作為波音、空客未來主要競爭者的地位。

報導中也特別提到，雖然C919被稱為「中國產大飛機」，但許多零組件仍仰賴西方企業，包含奇異（GE）、賽峰集團（Safran）、漢威聯合公司（Honeywell International）等。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111003