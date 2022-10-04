美國傳本週祭新措施 限制中企取得高效能運算技術
2022/10/4 05:55（10/4 07:19 更新）
知情人士表示，美國預計在本週稍晚宣布新措施，目的在於防阻中國獲得先進半導體技術。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）有3名知情人士告訴路透社，美國預計在本週稍晚宣布新措施，限制中國企業取得可進行高效能運算的技術。
知情人士指出，這些措施目的在於防阻中國獲得先進半導體技術。
「紐約時報」（The New York Times）今天稍早率先報導，美方的新限制措施可能最快在本週宣布，且華府還計畫限制美國製微晶片出售給中國最強大的超級運算和數據中心等項目。
白宮沒有立即回覆路透社的置評請求，美國商務部也拒絕做出評論。
路透社曾在9月報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府計畫於10月擴大美國對中國的出口限制，目標是用於人工智慧和晶片製造工具的半導體。（譯者：陳彥鈞）1111004
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