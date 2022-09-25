更多編輯台推薦新聞：
學者聯手打造聲景地圖 揪出北市大安中山區夜間為噪音熱點
生活

學者聯手打造聲景地圖 揪出北市大安中山區夜間為噪音熱點

NASA飛行器26日試撞小行星改道 有助未來地球防禦
科技

NASA飛行器26日試撞小行星改道 有助未來地球防禦

納達爾談費德瑞退役：我生命重要部分隨他而去
運動

納達爾談費德瑞退役：我生命重要部分隨他而去

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

美國企業憂台海緊張情勢升級 半導體產業受關切

2022/9/25 18:46（9/25 19:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣是半導體等關鍵零組件的重要供應商，美國上市公司的高層主管們擔心台灣緊張情勢有進一步升級的可能。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台灣是半導體等關鍵零組件的重要供應商，美國上市公司的高層主管們擔心台灣緊張情勢有進一步升級的可能。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）台灣是半導體等關鍵零組件的重要供應商，美國上市公司的高層主管們愈來愈擔心台灣緊張情勢有進一步升級的可能。

英國「金融時報」（Financial Times）根據財經研究平台Sentieo的資料計算，過去12個月內企業提交給監管機構的年度報告，將台灣列為風險因素的數量顯著增加。

3月是美國上市公司向證券交易委員會（SEC）提交所謂10-k報告的熱門時間，116家公司提及台灣為其業務的一個風險；而在本月，過去12個月來的滾動平均值達到至少16年來的最高水平。

最關切的是科技公司，其中又以半導體產業最為擔憂，因為台灣是最先進晶片的最大生產國，而台灣正快速成為世界最危險的地緣政治熱點之一。

台灣若與中國發生衝突，美國公司將無法獲得製造智慧型手機、電動汽車、新武器、電腦工業機器甚至醫療設備所需要的晶片。關切程度排第二的是醫療保健業。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示：「中國大陸定期軍演所形成『實際上的』封鎖，將對依賴半導體快速成長的行業領域造成瓶頸，如高效能運算、物聯網（internet of things）、資料中心和電動汽車。」

最近一週，美國一些大銀行的執行長們告訴國會，如果北京攻擊台灣，他們將遵守美國政府撤出中國的一切要求；這表明了此事對美國企業可能帶來的廣泛影響。幾天前，美國總統拜登表示美國將防衛台灣不受中國攻擊。

根據美國商務部一項研究，2021年美國公司晶片庫存中位數只有5天，低於2019年的40天。

8月初，拜登簽署「晶片法案」（CHIPS Act），將提供2800億美元支持和啟動美國國內半導體製造和研究。

艾雷洛說：「美國將向重要供應商施加更大壓力，禁止向中國出口，並利用『晶片法』和推動友岸外包（friend-shoring）等產業政策工具，在自己的市場發展生產。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110925

延伸閱讀
拜登承諾協防台灣 美對中國新鷹派共識成型路透分析：拜登再提保台似暗示政策轉挺台灣自決經部：美10月與台灣討論晶片法案細節 盼吸引台廠投資台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察
拜登
安倍國葬倒數 日本動員警力上看2萬人美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展
艾雷洛
歐盟官員：台灣周邊若遭封鎖 全球頂尖工廠勢必停擺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳Chip 4預備會議最快本週召開 經部：尚未敲定