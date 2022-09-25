美國企業憂台海緊張情勢升級 半導體產業受關切

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台灣是半導體等關鍵零組件的重要供應商，美國上市公司的高層主管們擔心台灣緊張情勢有進一步升級的可能。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）台灣是半導體等關鍵零組件的重要供應商，美國上市公司的高層主管們愈來愈擔心台灣緊張情勢有進一步升級的可能。

英國「金融時報」（Financial Times）根據財經研究平台Sentieo的資料計算，過去12個月內企業提交給監管機構的年度報告，將台灣列為風險因素的數量顯著增加。

3月是美國上市公司向證券交易委員會（SEC）提交所謂10-k報告的熱門時間，116家公司提及台灣為其業務的一個風險；而在本月，過去12個月來的滾動平均值達到至少16年來的最高水平。

最關切的是科技公司，其中又以半導體產業最為擔憂，因為台灣是最先進晶片的最大生產國，而台灣正快速成為世界最危險的地緣政治熱點之一。

台灣若與中國發生衝突，美國公司將無法獲得製造智慧型手機、電動汽車、新武器、電腦工業機器甚至醫療設備所需要的晶片。關切程度排第二的是醫療保健業。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示：「中國大陸定期軍演所形成『實際上的』封鎖，將對依賴半導體快速成長的行業領域造成瓶頸，如高效能運算、物聯網（internet of things）、資料中心和電動汽車。」

最近一週，美國一些大銀行的執行長們告訴國會，如果北京攻擊台灣，他們將遵守美國政府撤出中國的一切要求；這表明了此事對美國企業可能帶來的廣泛影響。幾天前，美國總統拜登表示美國將防衛台灣不受中國攻擊。

根據美國商務部一項研究，2021年美國公司晶片庫存中位數只有5天，低於2019年的40天。

8月初，拜登簽署「晶片法案」（CHIPS Act），將提供2800億美元支持和啟動美國國內半導體製造和研究。

艾雷洛說：「美國將向重要供應商施加更大壓力，禁止向中國出口，並利用『晶片法』和推動友岸外包（friend-shoring）等產業政策工具，在自己的市場發展生產。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110925