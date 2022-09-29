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Chip 4預備會議 台美日韓初步討論增進供應鏈合作

2022/9/29 16:29（9/30 09:28 更新）
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韓國外交部官員29日向媒體表示，晶片四方聯盟第一次預備會議28日透過視訊進行。（圖取自Pixabay圖庫）
韓國外交部官員29日向媒體表示，晶片四方聯盟第一次預備會議28日透過視訊進行。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國外交部官員今天向媒體表示，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）第一次預備會議28日透過視訊進行，但只是初步交換意見，韓方尚未決定是否參與正式會議。

韓聯社報導，韓國、美國、日本、台灣28日舉行「美-東亞半導體供應鏈彈性工作小組」預備會議，韓國外交部官員說明，這次會議是由美國在台協會（AIT）主責，韓方由韓國駐台北代表部作為首席代表出席，負責半導體供應鏈相關業務的外交部及產業通商資源部局長級官員列席。

報導分析，這樣的參與方式可能是為避免呈現台灣與其他國家「政府對政府」進行正式協議的局面。外交部官員則說，考慮各種條件及狀況後決定由駐台北代表出席最為合適。

對於中國是否可能認為這種形態的會議有損一中原則，官員說，除AIT外，韓國駐台北代表部也扮演韓國與台灣溝通角色，「中國不會連這種溝通都反對」。

官員也強調，Chip 4等協議體並非為排除特定國家進行討論，不只韓國，其他參與方也都已表達同樣立場。

美國政府主導邀集台灣、日本、韓國等半導體大國組成晶片聯盟，被外界認為是為牽制中國半導體發展的措施，中方也多次對此表達不滿。顧慮中方看法的韓國政府至今未明確表態是否參與，僅說會視具體方案，綜合考量國家利益後決定。

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官員表示，28日會議僅討論一般準備事項，初步談及為增進未來半導體供應鏈彈性的相關合作方案，研發及人才培育等議題，但還沒有任何具體方案，對於韓方是否參與工作小組正式會議也尚未決定，「會從有助國家利益的方向檢討」。

至於未來是否可能增加參與人員，官員同樣表示「還沒有那麼具體的討論事項」，若目前參與者有此意願，可能會加以考慮。（編輯：高照芬）1110929

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