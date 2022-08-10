美組晶片聯盟 韓國盼能扮演搭橋中國的角色

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）美國邀請台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），被認為是為了牽制中國；不過，韓國外交部長朴振表示，韓國可以在其中扮演與中國的橋梁角色。

韓聯社報導，韓國外交部高層官員今天向媒體說明9日在中國青島舉行的韓中外長會談成果，就中方可能憂心的chip 4議題，朴振在會中做以上表示。

官員轉述，王毅在會中率先提及chip 4話題，朴振回應，韓方完全理解中方的憂慮，但強調韓國沒有排除任何特定國家的意圖，且韓國加入chip 4對中方而言不見得是壞事。

朴振指出，韓中經貿合作密切，就現實層面來說不可能排除中國；而韓國若加入chip 4，還能扮演聯盟與中國的橋梁角色。

朴振這番言論可能代表韓國政府將在chip 4預備磋商過程中，代為反映中方意見，突顯在chip 4中只有韓國能扮演此角色的重要性。

韓國外交部先前表示，美方目前只提出尖端半導體生態系4強在穩定國際供應鏈上合作，主要合作領域包括人才育成、研發合作、供應鏈多邊化等，尚無其他具體方案，當局還在進行綜合考量。

韓國外交部已向美方表示參與預備磋商會議的意願，預期將在確切合作方向擬定後決定是否加入；韓國總統尹錫悅表示，將依國家利益判斷。

對韓國而言，不加入聯盟可能影響半導體產業在國際市場的主導權，但加入聯盟的最大不利因素便是來自中方的反彈，韓國半導體業者多在中國設廠生產，市場也高度依賴中國，做出加入聯盟決定之前，有必要取得中方諒解。

朴振也說，希望與中方為維護供應鏈穩定強化溝通與合作，並提議擴大既有的雙邊協商機制。

此外，這次會中也談及美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台對美中紛爭造成的影響。朴振在擴大會議中重申尊重一個中國原則的立場，也聲明韓國政府不接受以違反聯合國憲章等國際法的方式改變現狀的做法。（編輯：高照芬）1110810