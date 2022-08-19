Chip 4預備會議 經部將拋供應鏈與晶片安全2大合作

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）由美國發起的晶片四方聯盟（Chip 4）即將召開預備會議，擬找日本、韓國與台灣共同會商，經濟部長王美花今天表示，實際內容尚未明確，不過台灣將以半導體供應鏈合作與重要晶片供應安全等議題向各國合作。

王美花今天陪同總統蔡英文出席「HITCON PEACE 2022台灣駭客年會開幕式」，並在參觀年會活動後接受媒體聯訪，談及四川限電影響、台美經貿談判、電子看板資安、Chip 4聯盟等議題。

對於韓國擬參與美國主導，台灣、日本也在內的Chip 4預備會議。王美花說明，詳細內容尚未明確，會再和產業界溝通，討論在此跨國合作下該談什麼議題。

不過王美花強調，大家關心的有半導體供應鏈合作，以及在發生各式各樣問題時，該如何確保重要晶片的有效供應，台灣會以此角度，與各國進行合作。

另外，台美將於秋天進行「21世紀貿易倡議」首輪談判，王美花表示，美國是台灣最重要的最終產品市場與科技、戰略安全等合作夥伴，企業界對這個方向表示歡迎與認同。

對於台商在中國遭遇四川等省份限電影響，王美花表示，經濟部有與台商密切聯繫，得知台商必須因此錯峰生產，或是以庫存因應，台商目前可以因應，影響還不至於很大。

另外，媒體也詢問如何協助企業加強資安防護。王美花說，這次駭客攻擊台灣各式各樣的廣告看板，經濟部很快啟動跨部會討論，對於百貨、超商等場所廣告看板，有與業界溝通合作，也建立相關指引。

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王美花說，藉此能讓業者知道發生狀況時該如何因應，例如要快速關閉電源、檢視如何修復等，以建立讓大家知道該怎做的流程，經濟部也有與廠商討論這次是軟體出問題，或是出現漏洞易遭攻擊。

美國總統拜登10日簽署「晶片法案」，要為晶片製造和研究提供520億美元補貼，也替晶片廠提供約240億美元投資稅制優惠；此外，美方也力邀台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4）。（編輯：潘羿菁）1110819