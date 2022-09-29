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Chip 4預備會議 經濟部：各方確認平台設置目標

2022/9/29 18:24（9/29 18:36 更新）
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由美方主導的晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）28日舉行首次預備會議。（中央社）
由美方主導的晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）28日舉行首次預備會議。（中央社）
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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）由美方主導的晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）於28日舉行首次預備會議，經濟部官員表示，此次為工作小組籌備會議，由各方先確認平台目標為解決半導體供應鏈問題，至於正式會議時間與議題，尚未有結論。

韓聯社報導，韓國、美國、日本、台灣28日舉行「美-東亞半導體供應鏈彈性工作小組」預備會議，由美國在台協會（AIT）主責，對此經濟部證實，以視訊會議方式與各方初步交換意見，我方為貿易局代表出席。

官員表示，28日的會議僅談及平台設置目標，並未談到太多具體細節，但經濟部一定會保護台灣廠商、與台灣業者站在一起，各式合作機制，都是為了增加國家利益、產業利益。

對於晶片四方聯盟具體功能、規劃，官員說明，會議初步共識，為此平台是美國主導討論的工作平台，可商議遇到半導體供應鏈問題時，美日台韓如何從各自的供應鏈角色來解決。

官員表示，媒體一直在關注晶片四方聯盟是否要排除中國，或是半導體產品或技術等出口管制等議題，在會中都沒有討論到，大家都專注在討論當半導體供應鏈遇到疫情等狀況時，該如何協調的議題。

官員重申，大家在這次會議表達各自意見，並未觸及晶片四方聯盟正式會議具體細節，包括召開頻率、時程、形式，甚至是討論議題為何等，都還沒談及。

美國總統拜登（Joe Biden）8月簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），並計畫邀集台灣、日本及韓國組成晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4），被認為是美方為牽制中國技術發展所主導發起。（編輯：潘羿菁）1110929

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