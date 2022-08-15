美管制3奈米EDA出口 專家：中國先進半導體恐受阻

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美國商務部宣布管制開發3奈米以下的半導體電子設計自動化（EDA）軟體出口。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美國商務部宣布管制開發3奈米以下的EDA軟體出口，產業專家表示，EDA是半導體開發晶片的必要工具，美國禁令將影響中國先進製程推進，未來是否擴大管制值得關注。

外媒報導，美國展開新一波技術管制措施，包含用於GAAFET架構的半導體電子設計自動化（EDA）軟體、可耐高溫電壓的半導體材料氧化鎵（Ga2O3）和金剛石，以及渦輪發動機的壓力增益燃燒技術（PGC）。

其中，EDA是晶片設計必備的工具，且新思（Synopsys）、益華電腦（Cadence）及西門子電子設計自動化（Siemens EDA）3大廠全球市占率高達77%，是美國新管制措施中最受關注的部分。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美中科技戰後，美國雖然沒有明文限制EDA出口中國，不過實質上已經有限制出口，這次明文規定限制開發3奈米以下的EDA軟體出口，預期將影響中國先進製程推進。

劉佩真指出，為突破美國的管制封鎖，中國大陸近幾年來不斷投入半導體核心技術研發，不過在EDA領域進展還是相當有限，目前EDA市場仍由美系業者寡占。

她說，中芯國際製程技術推進至7奈米，令美國感到震驚，預期美國未來將持續不斷運用各種策略，阻撓中國大陸半導體發展，是否進一步擴大全面管制EDA出口，值得關注。

劉佩真表示，美國若全面管制EDA出口，中國大陸整體半導體業將遭受強大衝擊，要達成半導體自製率70%的目標將遙遙無期。（編輯：張均懋）1110815