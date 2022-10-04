蘋果公布供應鏈名單 晶技日本青森廠首次曝光

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果（Apple）日前公布供應鏈名單，石英元件大廠晶技日本青森縣據點首次曝光。產業人士透露，晶技在當地與日系廠商合作，供應產品切入蘋果iPhone多年。對此晶技今天表示，不評論單一產品與客戶。

蘋果日前在官網公布2021會計年度供應鏈名單，蘋果指出，名單大約涵蓋98%比重與材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商。

石英元件台廠晶技持續入列蘋果供應商名單中，不過值得注意的是，除了中國浙江寧波廠和台灣桃園平鎮廠外，晶技在日本青森縣的據點也在其中，這是晶技在當地廠區首次列入蘋果供應名單內。

產業人士指出，晶技在日本青森縣與日系石英元件廠商已合作多年，當地據點之前就供應石英元件切入蘋果iPhone供應鏈，由於供應數量不小，蘋果這次要求晶技將當地據點列出，這也使得晶技在日本青森縣供應iPhone石英元件的據點首次曝光。

不僅持續切入蘋果供應鏈，晶技也研發導入半導體製程、布局小型化石英元件，本土法人預期明年晶技小尺寸石英元件產能可翻倍，晶技並積極布局車用石英元件，積極擴充中國浙江寧波廠產能，

晶技先前預估，今年車用占整體業績比重可從上半年的13.4%提升到14%，網通和企業用占比可到39%。（編輯：楊蘭軒）1111004