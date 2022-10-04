更多編輯台推薦新聞：
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

蘋果公布供應鏈名單 晶技日本青森廠首次曝光

2022/10/4 10:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果（Apple）日前公布供應鏈名單，石英元件大廠晶技日本青森縣據點首次曝光。產業人士透露，晶技在當地與日系廠商合作，供應產品切入蘋果iPhone多年。對此晶技今天表示，不評論單一產品與客戶。

蘋果日前在官網公布2021會計年度供應鏈名單，蘋果指出，名單大約涵蓋98%比重與材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商。

石英元件台廠晶技持續入列蘋果供應商名單中，不過值得注意的是，除了中國浙江寧波廠和台灣桃園平鎮廠外，晶技在日本青森縣的據點也在其中，這是晶技在當地廠區首次列入蘋果供應名單內。

產業人士指出，晶技在日本青森縣與日系石英元件廠商已合作多年，當地據點之前就供應石英元件切入蘋果iPhone供應鏈，由於供應數量不小，蘋果這次要求晶技將當地據點列出，這也使得晶技在日本青森縣供應iPhone石英元件的據點首次曝光。

不僅持續切入蘋果供應鏈，晶技也研發導入半導體製程、布局小型化石英元件，本土法人預期明年晶技小尺寸石英元件產能可翻倍，晶技並積極布局車用石英元件，積極擴充中國浙江寧波廠產能，

晶技先前預估，今年車用占整體業績比重可從上半年的13.4%提升到14%，網通和企業用占比可到39%。（編輯：楊蘭軒）1111004

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族