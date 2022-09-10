傳iPhone14供應商納入中企長江存儲 美議員警告蘋果勿玩火

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（中央社紐約9日綜合外電報導）有媒體報導，蘋果將中資企業長江存儲列入iPhone 14新機的快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單，數位美國議員警告蘋果勿玩火。長江存儲因與中國政府有關連而備受爭議。

根據韓國媒體報導，蘋果公司（Apple）計劃在iPhone 14系列新機中使用長江存儲的晶片，佛羅里達州共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）抨擊蘋果是在「玩火」。

盧比歐憤怒地告訴英國「金融時報」（Financial Times）說：「如果（蘋果）一意孤行，將受到聯邦政府前所未有的嚴格審查。我們不能讓受制於共產黨的中國公司滲入我們的電信網路和數百萬美國人的iPhone中。」

德州共和黨聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）同樣告訴金融時報，長江存儲與中國共產黨及解放軍關係十分密切。

麥考爾補充說：「蘋果將有效地把知識和專有技術轉移到長江存儲，這將增強長江存儲的能力，並幫助中共實現其國家目標。」

美國兩黨批評人士認為長江存儲隸屬於中國政府，並獲得中國政府的補助，恐對國家安全造成風險。他們還表示，長江存儲出售晶片給受制裁的手機製造商華為，可能也違反美國的出口管制規定。

包括盧比歐、民主黨籍聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、民主黨的華納（Mark Warner）、共和黨的柯寧（John Cornyn）在內的兩黨參議員，在給美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的一封信中，稱長江存儲與其他中國晶片製造商讓美國國家安全面臨「越來越大的威脅」，並敦促雷蒙多將長江存儲列入貿易黑名單。

信中寫到：「美國商務部若未能把長江存儲加進實體清單，會讓中華人民共和國利用我國科技業，並供應在中國遭制裁的各方。」

一名知情人士表示，舒默最近與雷蒙多私下談話時，也提出對長江存儲的擔憂。

蘋果告訴金融時報，公司沒有在任何產品中使用長江存儲的晶片，但他們正在「評估從長江存儲採購用於在中國銷售的部分iPhone的NAND晶片」。蘋果也表示，公司使用的NAND晶片上儲存的所有用戶資料都是「完全加密的」。

這次有關長江存儲的爭議，凸顯蘋果與中國的關係友好。中國多年來一直為蘋果製造大部分的裝置，且據信中國對蘋果的產品設計影響力也日益增加。

「紐約時報」（New York Times）報導，儘管蘋果已經將部分生產線轉移到印度和越南，但中國員工及供應商在iPhone新機設計的影響力愈來愈大。

紐約時報指出，中國工程師「在複雜的工作和精密零組件上做出的貢獻，涉及製造設計、喇叭、電池等多個方面」。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110910